삼성바이오로직스, 바이오 USA 참가…14년 연속 단독 부스 운영

CRDMO 기반 통합 서비스·생산 역량 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 세계 최대 바이오·제약 박람회인 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO International Convention·바이오 USA)'에 참가한다고 15일 밝혔다.

바이오 인터내셔널 컨벤션은 미국 바이오협회(BIO)가 주관하는 행사로, 매년 6월 미국 주요 바이오 클러스터를 순회하며 개최된다. 전 세계 바이오·제약 업계 관계자들이 모여 파트너십을 논의하는 대표적인 글로벌 행사로 꼽힌다.

2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 삼성바이오로직스 부스 이미지 [사진=삼성바이오로직스]

올해 행사는 오는 22일부터 25일(현지시간)까지 나흘간 미국 캘리포니아주 샌디에이고 컨벤션센터에서 '사명이 이끄는 혁신(Driven by Purpose)'을 주제로 열린다. 전 세계 업계 관계자 2만명 이상이 참석할 것으로 예상된다.

삼성바이오로직스는 2011년 창사 이후 국내 기업 가운데 유일하게 14년 연속 단독 부스를 운영해오고 있다. 이번 행사에서도 전시장 주요 위치에 140㎡ 규모의 부스를 마련해 다양한 콘텐츠와 이벤트를 통해 수주 확대에 나설 계획이다.

부스 상단에는 대형 LED 월을 설치해 관람객의 시선을 끌고, 위탁연구(CRO), 위탁개발(CDO), 위탁생산(CMO)을 아우르는 CRDMO 기반의 통합 서비스를 인터랙티브 터치스크린 등을 통해 소개할 예정이다. 또 미국 록빌 캠퍼스를 비롯한 확장된 생산 역량을 선보이며 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서의 경쟁력을 알린다.

행사 기간에는 다양한 세션 발표를 통해 생산 역량과 사업 확장 전략도 소개한다. 행사 둘째 날인 23일 오후에는 제임스 최 영업지원담당 부사장이 '한국의 부상: 아시아의 새로운 혁신 중심지에 주목하라(Korea Rising: Don't Be Late to Asia's Next Innovation Hub)'를 주제로 한 공식 세션에 패널로 참여한다. 제프 메이슨 미주 세일즈 담당 상무는 현장 대담을 통해 삼성바이오로직스의 글로벌 생산 역량을 소개할 예정이다.

삼성바이오로직스는 브랜드 인지도 제고를 위한 스폰서십 활동도 진행한다. 회사는 샌디에이고 공항부터 전시장까지 이어지는 주요 도로인 하버 드라이브와 전시장 인근 가로등에 총 170여 개의 배너를 설치할 예정이다. 또한 전시장 메인 로비 4곳에 디지털 배너 광고를 운영해 회사의 비전과 서비스 경쟁력을 알릴 계획이다.

sykim@newspim.com