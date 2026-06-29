보훈부, 6·25 전몰·순직군경 유족 3만5000명에 헌정패 수여

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 고령자 순 7000명 우선 전달…제복 입은 집배원이 직접 방문

30일 우정사업본부 업무협약…단순 배달 아닌 보훈·복지 애로 청취

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 국가보훈부가 6·25 전쟁 전몰·순직군경의 희생을 국가가 영원히 기억하겠다는 뜻을 담아 유족 3만5000여명에게 헌정패를 수여하는 사업을 7월부터 본격 추진한다.

보훈부는 오는 30일 오전 세종청사 우정사업본부에서 강윤진 보훈부 차관과 박인환 우정사업본부장이 참석한 가운데 업무협약을 체결한다고 29일 밝혔다.

올해는 7월부터 1945년 6월 이전 출생자를 우선으로 7000명에게 순차적으로 수여할 계획이다.

헌정패 디자인. [사진=국가보훈부]

◆ 태극 문양·방사형 디자인…"호국영웅 기억하겠다" 증서도 함께

헌정패는 메달과 증서, 액자, 케이스로 구성된다. 메달은 전몰·순직군경이 지켜낸 평화와 자유의 대한민국을 상징하는 태극 문양에 호국영웅의 희생이 태양 빛줄기처럼 퍼져나가는 방사형으로 디자인됐으며, '호국영웅', '평화', '자유' 글씨도 각인됐다.

함께 포함된 증서에는 '대한민국을 지키기 위해 생명을 바치신 호국영웅을 국가가 영원히 기억하겠습니다. 그 마음을 이 패에 담아 헌정합니다'라는 내용이 담겼다.

수여 방식은 중앙 수여식, 지역별 계기행사 연계 전수식, 개별 수여 3가지로 운영된다. 이 중 개별 수여에서는 우정사업본부 집배원이 제복을 갖춰 입고 유족의 가정을 직접 방문해 헌정패를 전달한다. 단순 배달에 그치지 않고 유족에 대한 존경과 감사의 마음을 전하면서 보훈·복지 관련 애로사항도 함께 청취할 계획이다.

강 차관은 "6·25전쟁 전몰·순직군경의 희생과 헌신에 보답하기 위해 존경과 감사의 마음을 담은 헌정패를 유족분들에게 수여하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "국가를 위해 목숨을 바친 유공자의 숭고한 희생을 국가가 제대로 기록하고 오래 기억할 수 있도록 다각적인 노력을 기울여 나갈 것"이라고 밝혔다.

hyun9@newspim.com