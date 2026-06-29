안성시청소년수련관, 'AI 단편영화 제작 프로젝트' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 안성시청소년수련관이 29일 AI 단편영화 제작 참가자를 모집했다
- 청소년들은 안성 역사·문화 탐구 내용을 AI 단편영화로 제작한다
- 3회 교육과정과 영화제 출품 연계, 이동현 감독이 지도한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시청소년수련관이 미래직업체험프로그램 '랩잡스(LAB JOBS)' AI 단편영화 제작 프로젝트 참가자를 선착순으로 모집한다.
29일 수련관에 따르면 랩잡스(LAB JOBS)' AI 단편영화 제작 프로젝트는 생성형 AI 기술을 활용해 지역의 이야기를 영화로 만드는 작업이다.
참가 청소년들은 '안성의 역사와 문화, 지역 자원을 조사하고 탐구한 이야기'를 시나리오 소재로 삼아 최신 AI 기술이 접목된 단편영화를 직접 제작하면 된다.
교육은 총 3회기에 걸쳐 운영되며 세부적으로는 ▲AI 영화 제작의 이해▲시나리오 기획 및 AI 영상 제작▲작품 완성 및 영화제 출품 준비 과정으로 구성됐다.
참가자들은 최신 AI 제작 프로그램을 통해 작품을 완성하게 되며 프로그램 종료 후에는 국내외 영화제 출품까지 연계해 실제 영화감독의 전반적인 제작 과정을 경험할 수 있는 장점이 있다.
특히 이번 프로젝트에는 AI 뉴욕 국제영화제 수상 경력을 보유한 이동현 AI 영화감독이 지도강사로 직접 참여할 예정이다.
수련관 관계자는 "안성의 청소년들이 AI 시대에 단순한 기술 수용자를 넘어 창의적인 콘텐츠 생산자로 성장하길 바란다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com