창원시, 청년 소상공인 간판 지원사업 모집…점포 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 29일 청년 소상공인 간판 지원사업 신청을 다음달 6일부터 17일까지 모집한다고 밝혔다.
- 1987년 6월 1일부터 2006년 5월 31일 출생 청년과 신혼부부 사업자를 대상으로 맞춤형 간판 디자인·제작·설치를 지원한다.
- 최근 간판 지원 이력 업소·유흥업소·세금 체납자 등은 제외하고 선정심사위 심사로 대상자를 정해 청년 정착과 상권 활성화를 도모한다.
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간판 지원 통한 지역 상권 활성화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 청년 소상공인의 점포 경쟁력 강화를 위해 지원에 나선다.
시는 다음달 6일부터 17일까지 '2026 빛나는 청춘! 대박간판 달아주기 사업' 신청자를 모집한다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 지역에 거주하는 20~30대 청년 사업자를 대상으로 점포 특성과 주변 경관에 맞는 간판의 디자인, 설계, 제작, 설치 전 과정을 지원하는 내용이다. 기존 영업자뿐 아니라 창업 예정자도 포함된다.
신청 대상은 창원시에 주민등록을 두고 관내 점포를 운영 중이거나 예정인 1987년 6월 1일부터 2006년 5월 31일 사이 출생자다. 2019년 6월 1일 이후 혼인한 신혼부부 사업자는 우선 지원 대상에 포함된다.
신청은 경상남도옥외광고협회 창원특례시지부 누리집에서 서식을 내려받아 작성한 뒤 등기우편이나 이메일로 제출하면 된다.
대상자는 선정심사위원회 심사를 거쳐 결정되며 결과는 개별 통보된다. 다만 최근 5년 이내 간판정비 지원을 받은 업소, 유흥·사치향락 업종, 최근 1년 내 간판 교체 업소, 폐업 사업자, 무점포 소매업자, 자가 점포 사업주, 국세·지방세 체납자는 제외된다.
이재광 도시정책국장은 "간판은 점포의 첫인상을 좌우하는 요소"라며 "청년 사업자의 안정적인 정착과 지역 상권 활성화에 도움이 되도록 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com