광명시 '주거취약계층 정착플러스(+)' 사업 추진

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주거취약계층 안전·행복한 새로운 보금자리 지원 사업

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 주거취약계층의 안전하고 행복한 새로운 보금자리를 지원하기 위한 사업을 추진한다고 29일 밝혔다.

시는 고시원, 여관, 쪽방촌 등 비정상 거처에 거주하는 주거취약계층 중 주거상향을 이룬 가구를 대상으로 집수리와 화재 예방 물품을 지원하는 '주거취약계층 정착플러스(+)' 사업을 진행할 예정이다.

광명시주거복지센터 전경. [사진=광명시]

이번 사업은 주거취약계층이 안정적으로 정착할 수 있는 쾌적하고 안전한 환경을 조성하기 위해 기획됐다.

주거상향 이후에도 경제적 어려움, 고령화, 건강 문제 등으로 주거 환경을 개선하지 못해 여전히 열악한 생활을 이어가는 경우가 많다. 이에 시는 이들에 대한 '지원 공백'을 해소하고자 한다.

이 사업은 지난 6월 2일 경기주택도시공사(GH) 주관의 '2026년 주거복지 아이디어 공모사업'에 선정됐으며 이를 통해 보조금 2000만 원을 지원받아 추진된다.

시는 2025년과 2026년 주거상향 지원사업의 대상자 중 방문 조사를 통해 나이, 건강 상태 등의 요인을 종합적으로 고려해 약 10가구를 선정할 계획이다. 각 가구에는 최대 250만 원 규모의 소규모 집수리 서비스와 화재 안전 물품이 제공된다.

주요 지원 내용으로는 ▲노후 도배 및 장판 교체 ▲문고리, 문턱 보수 및 전기설비 개선 ▲주방, 욕실 시설 개선 ▲안전손잡이 및 미끄럼 방지 매트 설치 ▲소독 및 방역 지원 ▲소화기와 화재 감지기 설치 등이 포함된다.

또한 지역 사회적기업인 ㈜제일디자인과 협력해 주거복지와 지역 상생의 가치를 함께 실현할 예정이다.

사업은 대상자 선정과 현장 조사 후 7월까지 완료하고 8월부터 10월까지 공사를 진행하여 정산과 사후 점검을 통해 마무리할 계획이다.

박승원 광명시장은 "안전하고 쾌적한 주거환경은 시민의 기본 권리"라며 "모든 시민이 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 촘촘한 주거복지 정책을 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com