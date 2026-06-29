사천시, 폭염 대비 독거노인 보호 체계 강화…4000여 세대 집중 관리

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응급안전안심서비스와 교육 확대

취약계층에 물품 지원·안전 점검

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 본격적인 폭염에 앞서 독거노인 등 취약계층을 대상으로 보호 체계를 강화하고 있다.

시는 노인맞춤돌봄서비스와 독거노인 응급안전안심서비스를 확대해 생활지원사 179명과 응급관리요원 3명을 투입, 관내 취약계층 4000여 세대를 집중 관리한다고 29일 밝혔다.

경남 사천시가 폭염에 대비해 독거노인 등 취약계층 보호 활동을 대폭 강화한다. 사진은 경남 사천시청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.06.29

시는 무더위가 본격화되기 전 서비스를 이용하는 어르신들을 대상으로 폭염 대응 안전교육을 실시하고 행동요령을 담은 안내 리플릿을 배부했다. 상반기 중 응급안전안심서비스 장비가 설치된 1천3백여 가구를 대상으로 사전 점검도 마쳤다.

폭염특보가 발효되면 생활지원사는 관내 2800여 독거노인 가구를 대상으로 전화 및 방문을 통해 안부를 확인하고, 냉방기기 작동 여부와 실내 온도, 수분 섭취 상황 등을 집중 점검해 온열질환과 안전사고를 예방할 계획이다.

응급안전안심서비스는 위급 상황 발생 시 설치된 장비의 응급버튼을 통해 신속한 신고를 지원하고, 일정 시간 이상 움직임이 감지되지 않을 경우 응급관리요원이 즉시 안부를 확인하는 체계로 운영된다. 시는 이를 통해 폭염 등으로 거동이 어려운 홀몸 노인의 고독사와 사고를 최소화한다는 방침이다.

시는 서비스 수행기관과 재난안전과, 기탁 물품을 연계해 생수와 식품, 선풍기, 쿨토시, 쿨스카프, 부채, 보냉백 등 총 8400여 점의 폭염 대응 물품을 취약계층에 지원하고 있다. 물품은 각 가구의 생활 여건과 건강 상태를 고려해 순차적으로 전달한다.

m25322532@newspim.com