오믹스AI, 스탠퍼드 신경외과 학과장 과학자문위원 위촉

AI 핵심 요약beta
- 오믹스에이아이가 29일 마이클 림 박사를 자문위촉했다.
- 림 박사는 스탠퍼드 신경외과 학과장 겸 권위자다.
- 회사는 멀티오믹스 AI 정밀의료 전략을 자문받는다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프로테오믹스·멀티오믹스 분석 AI 전문기업 오믹스에이아이가 스탠퍼드대학교 의과대학 신경외과 학과장 마이클 림 박사를 과학자문위원으로 위촉했다고 29일 밝혔다.
림 교수는 스탠퍼드 의과대학 신경외과 학과장이자 '스탠퍼드 메디신 엔도우드 체어'를 맡고 있다. 방사선종양학·종양내과·이비인후과·신경학과 겸임교수로도 활동 중이며, 뇌종양 면역치료 및 신경종양학 분야의 권위자다.
림 교수는 존스홉킨스 의과대학에서 의학박사 학위를 취득했으며 스탠퍼드에서 신경외과 전공의 수련을 완료했다. 현재 미국 국립암연구소(NCI) 뇌 악성종양 운영위원회 위원과 스탠퍼드 암 연구소, 우차이 신경과학연구소 위원으로 활동하고 있다. 지난 2023년에는 신경종양학 분야 국제 연구 공헌을 인정받아 '아비지트 구하 상'을 수상했다.
림 교수는 기초 연구 성과를 다기관 면역치료 임상시험으로 연결하는 전환연구 분야에서 책임연구자로 다수의 국가 단위 임상시험을 주도해 왔다. 학술적으로도 '사이언스 중개의학', '란셋 온콜로지', '네이처 면역학' 등 세계 최정상급 학술지에 연구 성과를 게재했으며, 국제 학술논문 300편 이상과 전문 저서·챕터 20여 편을 발표했다.
회사에 따르면 림 교수는 오믹스에이아이의 멀티오믹스·AI 기반 정밀의료 플랫폼의 과학적 방향성 수립과 글로벌 임상 중개 전략, 면역항암 바이오마커 연구 등에 대해 자문을 제공할 예정이다.
오믹스에이아이 관계자는 "림 교수의 깊이 있는 임상 경험과 연구 역량을 오믹스에이아이의 AI 멀티오믹스 플랫폼에 접목해 데이터 기반 정밀의료 솔루션을 완성하고 글로벌 시장 진출을 가속화하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com