뉴로랩, 딥로보틱스 파트너상 수상

AI 핵심 요약beta
- 뉴로랩이 29일 딥로보틱스 글로벌 컨퍼런스에서 전략적 파트너상을 수상했다고 밝혔다
- 뉴로랩은 한국 기업 중 유일하게 수상했고 산업용 로봇 솔루션과 국내 시장 확대 성과를 인정받았다
- 김태규 대표는 현장 맞춤형 솔루션을 강화해 글로벌 협력과 한국 산업 혁신을 이끌겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 로봇 전문기업 뉴로랩이 딥로보틱스의 글로벌 파트너 컨퍼런스에서 '전략적 파트너상'을 수상했다고 29일 밝혔다. 이는 딥로보틱스가 파트너사에 수여하는 최고 권위의 상이다.
회사에 따르면 지난 27일 중국 항저우에서 열린 행사에는 전 세계 파트너사와 관계자 약 400명이 참석했다. 수상 기업에는 중국 산업용 인프라 분야 상장사 함형국제, 중국 최대 IT 서비스 기업 중 하나인 신주디지털, 중국 대표 전력 자동화 기업 남서계보, 글로벌 전자상거래 기업 징둥그룹 등이 포함됐다. 뉴로랩은 한국 기업으로는 유일하게 수상 명단에 올랐다.
뉴로랩은 산업 현장에 최적화된 로봇 솔루션 개발 역량과 국내 시장 확대 성과를 인정받았다. 뉴로랩은 딥로보틱스의 4족 보행 로봇과 휴머노이드 로봇을 기반으로 산업안전, 시설점검, 재난대응 등 다양한 분야에서 현장 맞춤형 솔루션을 제공 중이다. 최근에는 국내 주요 산업 현장을 중심으로 실증 사업과 공급 확대를 추진하고 있다.
김태규 뉴로랩 대표는 "현장 맞춤형 솔루션의 가치와 국내 시장에서의 적극적인 사업 전개 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 글로벌 파트너들과 긴밀한 기술 협력을 이어가겠다"고 말했다. 그는 "한국 산업 환경에 최적화된 솔루션을 신속하고 정확하게 제공해 산업 전반의 혁신과 동반 성장을 이끌어 나가겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com