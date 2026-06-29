금천구 독산2동 380 일대 35층-2600가구 신통기획 재개발 추진 본궤도

주변 신통기획과 연계한 통합 도로 계획, 동서 지역 연결망 완성

용도지역 상향, 사업성 보정계수 등 사업성 높여 재개발 촉진

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 목골산 근처 금천구 독산2동 380 일대가 신속통합기획 재개발로 최고 35층, 2600가구 규모 대단지 아파트로 탈바꿈할 예정이다.

29일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 금천구 독산2동 380 일대 재개발 신속통합기획이 확정됐다.

독산2동 380 일대는 과거 주한미군 탄약고가 위치했던 곳으로 1970년대 단독주택지로 형성된 후 큰 변화가 없는 곳이다. 동측 목골산과 인접해 풍부한 녹지환경과 서측 독산로와 맞닿아 편리한 생활환경을 가지고 있으나 급경사지형과 서측 산자락에 편중된 공공시설, 협소한 도로 등으로 주거환경 개선 요구가 지속적으로 제기돼 왔다.

독산2동 380일대 신속통기횝 재개발 위치도 [자료=서울시]

서울시는 이번 독산2동 380 신속통합기획에서 각 사업지의 기반시설과 동선을 연계 정비해 지역 변화를 선도한다는 계획이다. 독산로 일대에는 모아주택, 공공재개발, 신속통합기획 등이 다수 추진 중이다. 이에 시는 기추진된 신통기획과 연계해 지역 내 동서 연결 체계를 완성하고 학교와 목골산으로 이어지는 안전한 보행환경 구축에 중점을 뒀다. 아울러 공원과 체육시설의 입체화를 통해 경사지 단차(單差)를 극복하고 일상 속에서 녹지와 여가를 누릴 수 있는 웰니스 주거단지를 구현하고자 했다.

먼저 주변 사업과 연계한 선제적 교통체계 정비로 동서 지역 연결성을 강화한다. 독산로 서측 독산동 1036·1072 신통기획의 신설도로(폭 20m)와 연계해 동서 연결도로(폭 15m)를 확충하고 북측은 독산동 1022 일대 신통기획 대상지와 추진 시차를 고려한 단계적 도로 설치로 동서 지역을 잇는 도로망을 구축한다. 또한 문교초교 앞 교차로 개선 및 보행공간 확보를 통해 학교 가는 길의 안전성도 확보했다.

더불어 독산동 일대 교통수요 증가를 고려해 독산로는 4차로에서 최대 6차로(폭 29m, 버스정류장 포함)로 확폭하고 주변 이면도로는 접근성과 보행안전을 고려해 도로 확폭 및 보차분리 등을 함께 추진한다. 대상지의 원활한 차량 진출입과 주변 도로의 교통량 분산을 위해 독산로를 제외한 주변 도로에 진출입구 4개소를 계획했다.

독산로에서 접근이 용이하고 남부여성발전센터 연계가 가능한 대상지 남측부에 공원을 배치하고 지형 차를 활용해 공원 하부에는 체육시설과 주차장을 입체적으로 배치해 효율적 토지이용을 도모하면서 지역 주민들의 이용 편의성과 접근성도 높인다. 남부여성발전센터는 양육친화주택과 함께 다양한 시설을 복합개발해 양육친화적인 복합공간으로 조성될 예정으로 향후 공원과의 연계를 통해 여가·문화 활동 증진이 기대된다.

다음으로 문교초등학교, 목골산, 남부여성발전센터, 한울중학교 등 주요 시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 단지내 동서·남북 보행 동선을 확충한다. 아울러 최대 30m 이상의 고저차가 있는 지형 특성을 고려해 주변 도로와 단차·옹벽 발생을 최소화하는 데크형 대지를 조성하면서 엘리베이터와 경사로 등을 적절히 설치해 보행 친화적인 주거단지를 조성할 계획이다.

시흥대로~독산로~목골산으로 이어지는 경관축 형성으로 열린 경관을 창출한다. 각각의 신통기획에서 연계 확충되는 도로 및 공공보행통로, 단지내 외부공간은 목골산을 조망할 수 있는 통경축으로 이어지면서 보행자 개방감이 확보된다. 또한 목골산 및 저층주거지 등 고려해 단지 경계에서 중앙으로 갈수록 점차 높아지는 텐트형 스카이라인을 통해 주변과 조화로운 다채로운 스카이라인이 형성될 것으로 기대된다.

마지막으로 사업성을 높이기 위해 맞춤형 인센티브를 적용한다. 주변 정비사업 등 여건 변화 및 경관 조화를 고려해 용도지역을 현행 제1종/제2종(7층)/제2종 일반주거지역에서 최대 2단계 상향한 제2종/제3종으로 개편한다. 독산로 일대는 제3종일반주거지역으로 목골산에 맞닿은 고지대는 제2종 일반주거지역으로 설정했다.

서울시는 신속통합기획이 확정된 독산2동 380 일대가 조속히 정비구역으로 지정될 수 있도록 후속 절차를 적극 지원할 계획이다. 주민공람, 구의회 의견청취 등 관련 절차를 신속히 진행하여 연내 구역 지정을 목표로 사업을 추진할 방침이다.

이번 독산2동 380 일대 재개발 신속통합기획의 확정으로 서울시 전체 309개소 중 188개소의 신속통합기획이 완료됐다. 신속통합기획의 상세내용과 3D 시뮬레이션 영상은 '신속통합기획 온라인 아카이브'에서 확인 가능하며, 시민 누구나 대상지의 변화와 기획 전 과정을 생생하게 볼 수 있다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "독산2동 380 일대 신속통합기획은 개별 사업을 넘어 독산로 동측 지역의 도시공간 변화를 이끄는 중요한 지역"이라며 "주변 사업과 연계한 기반시설 확충과 체계적인 공간계획을 통해 보다 살기 좋은 주거환경을 만들어 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com