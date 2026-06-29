코오롱인더, AI 기반 스마트 구매 플랫폼 구축...AI 전환 '속도'

AI 핵심 요약beta
- 코오롱인더스트리가 29일 AI 기반 스마트 구매 플랫폼 구축을 발표했다
- 전략·개발·조달 구매 전 과정에 AI를 접목해 공급망 리스크와 시장 불확실성에 선제 대응하고 경쟁력을 높인다고 했다
- 에이전틱 AI로 조달 자동화·협력사 리스크 실시간 분석을 구현해 제조 전 가치사슬을 데이터 기반으로 연결하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱인더스트리는 AI 기반 스마트 구매 플랫폼을 구축한다고 29일 밝혔다. 이번 시스템 구축을 계기로 허성 사장 취임 이후 경영의 핵심으로 삼아왔던 AX를 더욱 고도화하고 이를 통해 구매를 포함한 전 사업 영역에서의 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.
AI 기반 스마트 구매 플랫폼은 구매 업무의 복잡성을 해결하는 동시에 공급망 리스크, 규제 확대, 시장 불확실성 심화 등 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하여 구매 경쟁력을 높이는 게 목적이다. 전략구매, 개발구매, 협력사 관리, 조달구매 등 구매 전과정에 AI를 접목하여 혁신을 가속화한다는 계획이다.
스마트 구매 플랫폼은 원재료 가격 변동에 민감한 화학산업의 특성을 고려해 방대한 내외부 데이터를 기반으로 품목별 최적의 구매 전략을 제시하고 개발 단계부터 공급망 관점의 의사결정을 지원한다.
이에 더해 독립적인 의사결정 수행이 가능한 '에이전틱 AI'를 활용한 조달 프로세스의 지능형 자동화와 협력사 성과 및 역량 평가 · 리스크 실시간 분석을 통해 공급망의 안정성과 원가 경쟁력을 동시에 확보한다.
코오롱인더스트리 관계자는"인공지능 전환을 중심으로 R&D, 구매, SCM, 생산, 품질, 물류를 하나의 데이터 기반 가치 사슬로 연결하여 제조 혁신의 새로운 패러다임을 만들어갈 것"이라 말했다.
tack@newspim.com