비에이치아이, 국내 최초 2MW급 알카라인 수전해 스택 국산화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이(BHI)가 국내 최초로 2MW급 알카라인 수전해 스택 국산화에 성공했다. 회사는 '2MW급 고효율 알카라인 수전해 단일 스택 기술 개발' 과제를 완료했다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 스택은 수전해 설비에서 물을 전기분해해 수소와 산소를 생산하는 핵심 본체다. 여러 개의 셀을 적층해 전기화학 반응 면적과 용량을 극대화하는 장치로, 전체 수전해 설비의 성능과 효율, 안전성, 용량 확장 가능성을 결정한다.

또한 회사는 국내 알카라인 수전해 기술은 kW 단위에서 개발 성과가 있었으나 MW 단위에서는 기술적 난이도가 높아 상용화가 더뎠다고 설명했. 1MW 규모에서도 상용화 연구가 진행 중인 가운데 2MW 규모 단일 스택 기술 개발에 성공한 것은 비에이치아이가 국내 최초다.

비에이치아이 개발 2MW급 대면적·고효율 알카라인 수전해 스택. [사진=비에이치아이]

비에이치아이는 개발한 스택에 대해 외부 전문기관 검증을 통해 핵심 성능 지표 7개 항목에서 개발 목표치 100% 달성을 확인받았다. 용량 대비 소비 전력, 수소 생산량, 유효 전극 면적 항목에서는 국내 최고 수준을 기록했으며, 스택 DC 소비 전력, 스택 효율, 스택 전류밀도, 최저부하 항목에서는 세계 수준 성능을 확보했다.

장기 운전 안정성도 검증됐다. 비에이치아이는 고압 조건에서 800시간 연속 운전을 진행해 장기 내구성과 안정성을 확인했다. 최대 부하 조건에서도 80% 이상의 효율을 유지하며 스택 성능이 안정적으로 구현되는 것을 확인했다.

이번 스택 국산화로 비에이치아이는 2MW급 알카라인 수전해 시스템 전 영역에서 핵심 기술과 사업 역량을 내재화했다. 개발 스택은 발전 분야 탄소 배출 저감, 재생에너지 출력 제한 해소, 산업 공장 탈탄소화, 모빌리티용 그린수소 충전 인프라 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

비에이치아이는 지난해 말 2MW급 알카라인 수전해 설비 플랜트 기술 개발 시연회를 성공적으로 마친 바 있으며, 앞으로 국내외 그린수소 시장 공략에 나설 계획이다.

개발 책임자인 신현철 비에이치아이 부사장(공학박사)은 "당사는 지난 2019년부터 연료전지 및 그린수소 에너지 분야 선점을 위한 기술 개발에 선제적으로 움직여 왔다"며 "안산 프로젝트와 더불어 이번 2MW급 알카라인 수전해 스택 개발까지 최근 그 성과가 점차 가시화되고 있다"고 말했다.

그는 이어 "앞으로도 지속적인 기술 개발과 상용화에 전념해 국내외 그린수소 시장을 적극 공략해 나갈 것"이라며 "비에이치아이는 글로벌 토탈 에너지 인프라 리더로 성장해 나가겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com