노랑풍선, 라이브 커머스서 베트남 패키지 판매

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 29일 오후 옐로LIVE서 다낭·호이안 패키지를 판매했다.
- 5성급 호텔·바나힐·호이안 구시가지 관광과 특식·마사지·씨클로 체험 등을 제공했다.
- 라이브 중 예약 고객에 쿠폰·기프트·경품·카드 즉시할인을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 여행사 노랑풍선이 29일 오후 2시 자체 라이브 커머스 채널 '옐로LIVE'를 통해 베트남 다낭과 호이안 패키지 상품을 선보인다.
4·5·6일 상품은 전 일정 5성급 호텔 연박, 바나힐·호이안 구시가지 등 관광지 방문, 전신 마사지 90분, 6대 특식을 포함했다. 대한항공·아시아나항공·베트남항공 등 다양한 항공사 노선을 확보했으며, 인천·청주·대구 등 여러 출발지에서 오전·오후 출발을 선택할 수 있다. 성인 4명 이상 예약 시 100% 출발이 확정된다.
관광지는 베트남 최대 규모 테마파크인 바나힐과 골든브릿지, 포브스가 선정한 미케비치, 대리석 산으로 유명한 오행산, 베트남 최대 규모 해수관음상이 있는 영흥사 등을 포함했다. 유네스코 세계문화유산인 호이안 구시가지에서는 베트남 특유의 정취와 야경을 즐길 수 있다.
특식은 노니보쌈, 호이안 전통식, 샤브샤브, 무제한 삼겹살, 분짜정식, 제육쌈밥 등으로 구성됐다. 호텔 조식도 함께 제공된다. 라이브 방송 중 예약 고객에게는 1만원 추가 할인 쿠폰, 베트남 노니 치약과 비누로 구성된 웰컴 기프트, 망고 도시락을 제공한다. 호이안 씨클로 체험도 포함되며, 4인 예약 고객에게는 선착순으로 골든베이호텔 코너 스위트룸 업그레이드 혜택을 준다.
방송 중 예약한 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 노랑풍선시티투어버스 탑승권 1매(10팀)와 모바일 주유상품권 5만원권(10팀)을 추첨으로 증정하며, 삼성카드 이용 고객에게는 결제 금액에 따라 즉시 할인 혜택을 제공한다. 옐로LIVE는 노랑풍선 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 시청할 수 있다.
nylee54@newspim.com