국가정보자원관리원, 입주기관 협의회 개최…AI 해킹 대응·재해복구체계·클라우드 전환 논의

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국가정보자원관리원이 인공지능(AI) 기반 정부 인프라의 안정성과 효율성을 높이기 위해 중앙부처 및 공공기관과 함께 AI 해킹 대응, 재해복구체계 구축, 민간 클라우드 전환 등 핵심 현안을 논의한다.

행정안전부 국가정보자원관리원은 29일 정부세종청사 민원동 대강당에서 중앙부처와 공공기관 정보화담당관, 내부 공무원 등 300여 명이 참석한 가운데 '2026년 입주기관 협의회'를 개최한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 협의회는 AI 정부 인프라 혁신 방향을 공유하고 AI를 활용한 사이버 공격 등 보안 위협 속에서 정부 핵심 정보시스템의 안정성을 확보하기 위해 마련됐다.

이날 행정안전부 인공지능정부실과 국가정보자원관리원은 AI 정부 인프라 행정서비스의 안정성·효율성·개방성을 높이기 위한 주요 현안과 대응 방안을 발표하고, 입주기관의 현장 의견을 수렴할 예정이다.

우선 최근 '미토스 쇼크'로 대표되는 AI 기반 신종 사이버 공격에 대응하기 위한 선제적 방어체계와 기관 협업형 보안관제 방안을 공유한다. 정보시스템 유지관리 과정에서 소프트웨어 라이선스가 구매 방식에서 구독형으로 전환되면서 발생하는 비용 부담을 줄이기 위한 대응 방안도 함께 논의한다.

클라우드 관리 서비스 제공사(MSP)를 통합 운영하는 체계의 단계적 도입 방안과 협력 모델도 공유한다. 재난·재해 등 비상 상황에서도 행정서비스를 중단 없이 제공하기 위한 재해복구시스템(DR) 구축 방향도 설명할 계획이다.

아울러 데이터 중요도에 따른 민간 클라우드 이전 확대와 생성형 AI, 협업 도구 등 민간 기술의 공공부문 적용 사례를 소개한다. 국가정보자원관리원의 미래 혁신 전략을 담은 정보화전략계획(ISP) 추진 현황을 공유하고, 입주기관의 애로사항도 청취할 예정이다.

하승철 국가정보자원관리원장 직무대리는 "최근 생성형 AI 미토스활용 사이버공격과 관련해 범정부 차원의 대응이 그 어느 때보다 중요하다" 며 "재해복구시스템 구축, 국정자원의 미래 설계 등은 정부 서비스의 안정성과직결되는 만큼, 입주기관과 유기적인 협업이 필수적"이라고 강조했다.

abc123@newspim.com