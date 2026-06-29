위메이드, 2025년 ESG 경영 성과 공개...지속가능경영 보고서 발간

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서비스 품질 관리를 새 중점 과제로

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드가 29일 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다.

위메이드는 2023년부터 매년 보고서를 통해 ESG 경영 전략과 중장기 이행 계획을 공개하고 있다. 이번 보고서는 비즈니스와 ESG 전략의 융합 현황을 담았다.

위메이드가 29일 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다. [사진= 위메이드]

위메이드는 재무적·사회적·환경적 영향을 함께 고려하는 '이중 중대성 평가'를 통해 '서비스 품질 관리'를 새로운 중점 과제로 선정했다. 게임·블록체인 기업의 특성을 반영한 결정으로 서비스 안정성 확보와 이용자 보호, 공정한 게임 환경 조성에 중점을 두기로 했다.

환경 부문에서는 국제 표준 시나리오를 바탕으로 기후변화의 재무적 영향을 분석하고 2050년까지의 목표를 제시했다.

사회 부문에서는 인권 영향 평가를 실시해 개선 과제를 이행했고 전사 유연근무제 도입과 임직원 만족도 조사를 통해 근로 환경을 강화했다.

거버넌스 부문에서는 이사회 성과평가를 정례화해 운영 현황을 점검했고 부패방지경영시스템(ISO 37001) 기반의 반부패·컴플라이언스 리스크 평가를 실시했다. 전 임직원 대상 윤리 교육도 의무화했다.

위메이드 관계자는 "게임과 블록체인 생태계 전반에 ESG를 내재화한 결과물이 담겨있다"며 "사업에 연계된 특화 ESG 과제를 지속적으로 발굴하고 이행하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com