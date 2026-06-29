KB금융그룹, 올해 청년·서민·취약계층 지원에 6.9조원 금융지원

서민금융 대출 금리 인하, 사회적 배려대상자 채무 감면 등 지원 확대

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 올해 청년과 서민, 취약계층을 돕기 위해 총 6조9000억원 규모의 맞춤형 금융 지원을 추진한다고 29일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 올해 청년과 서민, 취약계층을 돕기 위해 총 6조9000억원 규모의 맞춤형 금융 지원을 추진한다고 29일 발표했다. [사진=KB금융그룹]2026.06.29 dedanhi@newspim.com

이 프로젝트는 'KB국민행복 '희망' 프로젝트'의 일환으로, 올해는 포용금융 3조원, 민간중금리대출 3조5000억원, 연체채권 소각 4500억원 등을 포함한 맞춤형 금융을 제공할 예정이다. 이를 통해 고객들의 경제적 자립과 회복을 지원한다.

KB금융은 생산적 금융과 포용금융의 가치를 구체화한 'KB국민행복 성장·희망 프로젝트'를 통해 2030년까지 총 110조원의 금융 자원을 공급할 계획이다. 이 자금은 국민과 기업의 지속 가능한 성장을 지원하는 데 활용될 예정이다.

특히 올해는 서민·취약계층과 자영업자를 위해 약 3조원의 포용금융을 공급하며, 신용 회복을 위한 다양한 지원을 아끼지 않을 방침이다. 서민금융 대출의 금리를 인하하여 고객 부담을 줄이고, 청년 및 사회적배려대상자들의 채무를 최대 90%까지 감면하는 등 실질적인 지원을 확대한다.

지난 3월에는 자영업자와 프리랜서가 보다 낮은 금리로 대환대출을 받을 수 있는 'KB국민도약대출' 상품을 출시하였다. 이는 금융 접근성을 높여 고객의 경제적 도약을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

추가적으로, KB금융은 올해 3조5000억원 규모의 민간중금리대출을 공급할 예정이다. 그룹 계열사들이 중·저신용 고객의 금융 접근성을 개선하기 위한 각종 상품을 통합하여 제공할 계획이다. KB국민은행은 은행권 최다 공급규모인 3068억원으로 중·저신용 고객에 도움을 주었으며, 향후 소액 장기 연체채권 소각 등도 진행될 예정이다.

금융 취약계층의 일상 회복을 위해서는 4500억원 규모의 연체채권을 선제적으로 소각할 계획이다. 이를 통해 고객의 신용 회복을 지원하는 동시에 정상적인 경제 활동으로의 복귀를 돕는다.

또한 'KB희망금융센터'를 전국적으로 확대 운영하여 다양한 채무조정 제도를 안내하고 있다. 심리상담 서비스도 제공하여 고객의 정신적 고통을 덜어주는 데 기여하고 있다.

마지막으로, 청년층 경제적 자립과 자산 형성을 지원하기 위해 '청년 전용 새희망홀씨II'와 같은 금융 상품을 출시할 예정이다. 이 상품은 만 34세 이하 청년 층을 대상으로 최대 500만원을 지원하고 있으며, 추가적인 금리 인하 혜택도 제공된다.

KB금융 관계자는 "더 많은 고객들에게 새로운 희망의 기회를 제공하고 지속 가능한 금융 시스템을 구축하기 위해 노력할 것"이라며 포용적 금융 실천을 강조했다.

dedanhi@newspim.com