주5일제 도입 논의부터 남북정상회담 기록까지…대통령기록물 원문 3만1000건 공개

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 대통령기록관이 국민의 알 권리 확대를 위해 역대 정부의 주요 정책 결정 과정을 담은 대통령기록물 원문 3만1000건을 공개한다. 이번 공개에는 주5일제 도입 논의와 남북정상회담 의제, 한미 자유무역협정(FTA) 추진, 국방개혁 등 국민적 관심이 높은 기록들이 포함됐다.

행정안전부 대통령기록관은 오는 30일부터 대통령기록관 누리집을 통해 대통령기록물 원문 3만1000건을 공개한다고 29일 밝혔다.

[자료=행안부]

대통령기록관은 올해 약 10만 건의 원문을 순차적으로 개방할 계획이다. 이번 상반기 공개로 대통령기록포털에서 열람 가능한 원문은 기존 약 12만 건을 포함해 총 15만 건으로 늘어난다. 국민은 별도의 정보공개 청구 절차 없이 언제든 기록물을 확인하고 활용할 수 있게 된다.

이번 공개 대상은 공개로 전환된 기록물 가운데 국민적 관심이 높은 자료를 선별한 것으로, 제11·12대 전두환 전 대통령부터 제18대 박근혜 전 대통령 시기까지 경제·통상, 외교·안보, 남북관계·통일, 재난 등 주요 국정 운영 과정을 담고 있다.

경제·통상 분야에서는 김대중 정부 당시 주5일제 도입을 위한 '근로시간단축 특별위원회 활동 보고'와 '근로시간단축 관련 쟁점 사항 검토'가 공개된다. 노무현 정부의 '한미 FTA 체결 지원위원회 제1차 위원회', 'FTA 추진 현황 및 전망', 박근혜 정부의 '농어업분야 한미FTA 국내보완 대책' 등도 포함됐다.

외교·안보 분야에서는 전두환 정부 시절 프랑수아 미테랑 프랑스 대통령의 한불 수교 100주년 축하 서한과 노태우 정부 당시 이란 건설현장 피격 사고 보고 문서가 공개된다. 김영삼 정부의 빌 클린턴 미국 대통령에게 보낸 친서와 이명박 정부의 '국방개혁 기본계획 조정안 작성 방향'도 열람할 수 있다.

남북관계 분야에서는 김영삼 정부의 '이인모 방북허용 기본추진계획(안)', 김대중 정부의 '남북정상회담 주요 의제(안)'와 '남북경제협력의 추진방향과 기대효과', 노무현 정부의 '남북정상회담 관련 김대중 전 대통령에 대한 보고결과'와 북한 집중호우 피해 위로를 담은 대통령 서한 등이 공개된다.

윤호중 행정안전부 장관은 "이번 대통령기록물 원문 공개는 역대 정부의 주요 정책 수립과 국정운영 과정을 투명하게 밝혀 국민의 알 권리를 보장하고 국정의 신뢰를 높이기 위한 것"이라며 "대통령 기록은 국가와 국민의자산인 만큼, 국민이 필요로 하는 정보를 언제든 직접 확인하고 활용할 수 있도록 대통령기록물 원문 공개를 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com