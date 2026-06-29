제이오션중공업, 군산조선소 '완성선 건조' 재개 물꼬

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오세아니아 선주와 원유·석유제품운반선 4척 건조의향서 체결

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 군산조선소의 새 주인이 될 제이오션중공업이 완성선 건조 재개 가능성을 열었다. 인수 절차가 마무리되기 전 선박 건조의향서(LOI)를 체결하면서 2017년 이후 멈췄던 군산조선소의 완성선 건조가 9년 만에 재개될 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

현대중공업 군산조선소 [사진= 현대중공업]

제이오션중공업은 오세아니아 지역 선주사와 11만4000톤급 원유·석유제품운반선 4척에 대한 건조의향서를 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 의향서는 군산조선소의 완성선 생산이 중단된 이후 약 9년 만에 이뤄진 성과다. HD현대중공업은 2017년 7월 11만4000톤급 정유운반선을 마지막으로 인도한 뒤 군산조선소의 완성선 건조를 중단했다. 이후 군산조선소는 선박 블록 생산 공장으로 부분 가동돼 왔다.

앞서 HD현대중공업은 지난 26일 HJ중공업 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 설립한 제이오션중공업에 군산조선소 자산을 양도하는 계약을 체결하고 후속 절차를 진행 중이다.

제이오션중공업은 이번 의향서가 본계약으로 이어질 경우 군산조선소를 완성선 건조 기지로 재가동할 수 있을 것으로 보고 있다. 회사는 군산조선소에 현재 완성선 수주잔량이 없어 빠른 납기 대응이 가능하고, 초대형 선박 건조 역량도 갖추고 있어 글로벌 선사들의 관심이 이어지고 있다고 설명했다.

이번 선박은 HJ중공업이 개발한 11만4000톤급 원유·석유제품운반선이다. 원유뿐 아니라 다양한 석유제품 운송이 가능하도록 설계돼 시장 상황과 화물 수요에 따라 유연하게 운용할 수 있는 것이 특징이다.

최신 선형과 고효율 추진 기술도 적용됐다. 기존 동급 선박 대비 약 10% 이상의 연료 절감 효과를 목표로 한 친환경 선박으로, 국제해사기구 환경 규제에도 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

군산조선소의 완성선 건조 재개는 지역 경제에도 영향을 미칠 전망이다. 선박 건조가 본격화되면 직·간접 고용 창출과 함께 지역 기자재 업체, 협력사들의 가동률 상승도 기대된다.

지역사회에서는 군산조선소가 전북권 조선산업 생태계 복원의 핵심 거점이 될 수 있다는 기대가 커지고 있다. 전북 연고 기업가인 차정훈 회장이 군산조선소 인수에 결정적 역할을 한 것으로 알려진 점도 지역경제 활성화 기대감을 높이는 요인으로 꼽힌다.

제이오션중공업 관계자는 "오랜 시간 군산조선소의 부활을 믿고 지지해 준 군산 시민과 전북도민의 성원 덕분에 다시 한번 완성선 건조의 닻을 올릴 수 있게 됐다"며 "군산조선소를 글로벌 친환경 선박 생산의 핵심 기지로 키워 지역 경제와 대한민국 조선업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com