[오늘의 정치일정] 6월 30일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 30일 청와대에서 국무회의와 비상경제점검회의를 열었다
- 외교부 장관은 30일 국무회의 후 한우크라이나 회담과 미 독립 250주년 리셉션에 참석했다
- 여야 각 당 지도부는 30일 국회에서 본회의와 회의·토론회·창당대회 등 일정 소화했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의 (청와대)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
13:00 한-우크라이나 외교장관회담 및 오찬
18:00 미 독립 250주년 리셉션
-1차관
통상업무
-2차관
17:00 국제적십자사. 적신월사연맹(IFRC) 사무총장 면담
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
13:50 에티오피아 참전용사 후손 교류행사 발대식 (전쟁기념관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
14:00 부정ㆍ무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년ㆍ대학생 시국 대토론회(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 윤용근 의원 주최 <낙태 관련 법률안 쟁점에 대한 학술 세미나>(국회 의원회관 제10간담회실)
11:00 한국여성유권자연맹 제57주년 창립기념식(국회 의원회관 대회의실)
14:30 문화일보 주최 <문화금융리포트 2026>(여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 그랜드볼룸)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:00 부정ㆍ무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년ㆍ대학생 시국 대토론회(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
14:00 본회의 / 국회 본회의장
-천하람 원내대표
11:00 세종특별시당 창당대회 / 유라운지 나성점 (세종시 나성북1로 22, 디펠리체 6층)
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:30 주한미국대사관 주최 미국 독립기념일 기념식 / 그랜드 하얏트 서울 그랜드볼룸 (서울 용산구 소월로 322)
-이주영 정책위의장
10:00 관리급여, 누구를 위한 정책인가 토론회 / 국회의원회관 제1세미나실
14:00 본회의 / 본회의장
18:30 국회방송 국회라이브6 출연
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
09:30 의원총회 / 본관 로텐더홀
15:00 유튜브 <매불쇼> 출연
-김준형 원내대표
09:30 의원총회 / 본관 로텐더홀
15:50 유튜브 <매불쇼> 출연
19:30 남북경제교류협력아카데미 / 한겨레평화통일포럼 교육장