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[채권/외환] 연준 긴축 기대 재확인…국채금리 오르고 달러 강세 유지

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 29일 이란과의 충돌 후 유가 상승 속에 미 국채 10년물 수익률이 4.378%로 소폭 반등했다.
  • 시장에서는 2일 발표될 6월 비농업 고용보고서를 앞두고 연준의 추가 금리 인상 가능성과 달러 강세가 이어질지 주목하고 있다.
  • 엔화·유로화 약세 속에 달러·원 환율은 30일 1541원까지 올라 미·일·유럽 금리 격차와 ECB 포럼 결과에 관심이 쏠리고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 정상화 기대…유가 상승폭은 제한
9월 금리 인상 확률 60%대...시장 초점은 노동시장과 물가
달러 순매수 포지션 2019년 이후 최대…글로벌 자금 미국으로

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 주말 미국과 이란의 상호 공격으로 국제유가가 상승한 영향에 29일(현지시간) 소폭 반등했다. 미 달러화는 13개월 만의 최고 수준 부근을 유지하며 미국 경제의 견조한 성장세와 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대를 반영했다. 시장은 이번 주 발표될 6월 고용보고서를 통해 연준의 긴축 기조가 유지될지를 가늠할 전망이다.

뉴욕 채권 시장에서 국채 가격과 반대로 움직이는 미국 10년물 국채 수익률은 이날 0.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.378%를 기록하며 3주 연속 하락 이후 반등했다. 연준 정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 2.5bp 상승한 4.113%로 4거래일 만에 오름세로 돌아섰다. 반면 30년물 국채 수익률은 0.3bp 내린 4.862%를 기록했다.

미 국채 10년물 금리차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.06.30 koinwon@newspim.com

2년물과 10년물 국채 금리차는 플러스 26.1bp를 나타냈고, 10년 만기 물가연동국채(TIPS)의 기대 인플레이션은 2.224%로 향후 10년간 평균 물가상승률이 약 2.2% 수준에 이를 것이라는 시장 전망을 반영했다.

바클레이즈는 AI 관련 품목이 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승 압력으로 작용하고 있다며 공급 확대에 따라 가격 상승세는 둔화될 수 있지만 연준이 AI발 인플레이션을 무시하기는 어려울 것으로 전망했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%포인트 이상 금리를 인상할 가능성을 31.5%, 9월 인상 가능성은 62.9~64% 수준으로 반영하고 있다.

이날 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 배럴당 70.75달러로 1.52달러(2.2%) 상승했으며, 브렌트유 8월물은 배럴당 1.16달러(1.61%) 오른 73.15달러에 거래를 마쳤다. 주말 미국과 이란의 군사 충돌로 불안정한 평화 합의가 흔들리며 유가를 끌어올렸지만, 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송이 정상화될 것이라는 기대가 상승폭을 제한했다.

로이터통신에 따르면 미국과 이란의 임시 평화 합의 이행을 위한 양국 실무진은 수일 내 카타르 도하에서 회담을 열 예정이다.

투자자들의 관심은 이번 주 잇달아 발표되는 미국 노동시장 지표에 집중되고 있다. 특히 2일 발표되는 6월 비농업 고용보고서가 향후 연준의 금리 경로를 결정할 핵심 변수로 꼽힌다. 미국 금융시장은 7월 3일 독립기념일을 맞아 휴장한다.

최근 3개월 연속 비농업 고용이 시장 예상치를 웃돌면서 연준의 매파적 기조를 뒷받침했지만, 노동시장이 둔화될 경우 통화정책 기조가 다시 완화될 가능성도 제기된다. 로이터가 집계한 시장 전망에 따르면 6월 비농업 고용은 11만명 증가하고 실업률은 4.3%를 유지할 것으로 예상된다.

브린모어 트러스트의 채권운용 책임자인 짐 반스는 "이번 주 노동시장 지표도 중요하지만 현재 시장의 초점은 인플레이션에 맞춰져 있다"며 "에너지 가격 하락으로 인플레이션 기대는 낮아졌지만 연준은 실제 물가가 둔화되고 있다는 구체적인 증거를 확인하려 할 것"이라고 말했다.

고용지표 앞두고 금리·달러 강세 유지

달러화는 강세를 유지했다. 주요  6개 통화 대비 달러의 가치를 반영하는 달러인덱스는 0.28% 하락한 101.08을 기록했지만 이번 달 들어서는 2.17% 상승하며 13개월 만의 최고 수준 부근을 유지했다. 미국 경제의 견조한 성장과 AI 투자 열풍, 추가 금리 인상 기대가 글로벌 자금을 미국으로 끌어들이며 달러 강세를 지지하고 있다는 분석이다.

라보뱅크의 제인 폴리 외환전략 책임자는 "달러의 구조적 약세를 주장하는 시각이 많지만 경기순환 측면에서는 여전히 달러가 상승할 여지가 있다"고 말했다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC) 자료에 따르면 투자자들의 달러 순매수 포지션은 364억달러로 2019년 이후 최대 규모를 기록했다.

유로화는 지난주 13개월 만의 최저치를 기록한 뒤 0.39% 오른 1.1427달러를 나타냈지만 이달 들어서는 2% 하락했다. 엔화는 달러당 161.97엔으로 1986년 이후 최저 수준까지 떨어졌다.

LMAX그룹은 "일본은행(BOJ)이 기준금리를 1.00%로 인상했지만 연준의 매파적 기조가 유지되면서 미·일 금리 격차를 줄이기에는 역부족이었다"고 분석했다.

달러/원 환율은 한국시간 30일 오전 7시 10분 기준 전장 대비 0.23% 오른 1541.00원에 거래되고 있다.

한편 미국 연방대법원은 이날 도널드 트럼프 대통령의 리사 쿡 연준 이사 해임을 허용하지 않았다. 트럼프 대통령은 이에 대해 즉각 대응에 나서겠다고 밝혔다.

시장에서는 이날 개막한 유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼도 주목하고 있다. 1일에는 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재와 케빈 워시 연준 의장이 참석하는 통화정책 토론이 예정돼 있어 향후 금리 정책에 대한 추가 단서를 제공할 것으로 예상된다.

koinwon@newspim.com

 

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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