충북교육청, 소통이음단 발대식...홍보대사 등 381명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청은 29일 소통이음단 발대식을 열고 381명에게 위촉장을 수여했다.
- 소통이음단은 교육현장을 취재해 정책과 학교소식을 알리고 홍보콘텐츠 의견 제시와 캠페인 참여 등 소통창구 역할을 한다.
- 충북교육청은 연수와 워크숍 등으로 활동을 지원하고 홍보콘텐츠 제작과 캠페인 참여를 확대할 계획이다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 29일 소통이음단 위촉 및 발대식을 열고 381명에게 위촉장을 수여했다고 밝혔다.
올해는 ▲홍보대사 103명▲학부모기자단 83명▲모니터링단 95명▲방송‧SNS 콘텐츠 서포터즈 100명 등 총 381명으로 구성됐다.
소통이음단은 교육 현장을 직접 취재하고 지역 커뮤니티와 SNS, 방송 콘텐츠 등을 통해 충북교육의 정책과 학교 소식을 알리는 역할을 맡는다.
또한 교육청 홍보 콘텐츠에 대한 의견을 제시하고 다양한 교육 캠페인에 참여하며 도민과 교육청을 잇는 소통 창구로 활동한다. 올해는 방송‧SNS 콘텐츠 서포터즈가 새롭게 참여해 학생들의 시선으로 바라본 교육 현장의 이야기를 보다 생생하게 전달할 예정이다.
충북교육청은 앞으로 권역별 역량 강화 연수와 간담회, 워크숍 등을 운영해 소통이음단의 활동을 지원하고 교육청 홍보 콘텐츠 제작과 교육 캠페인 참여도 확대해 나갈 계획이다.
윤건영 교육감은 "소통이음단이 도민과 학생, 학교와 지역사회를 잇는 든든한 동반자가 돼 다양한 현장의 목소리를 충북교육 정책과 홍보에 담아 공감과 참여 중심의 교육 소통을 함께 만들어가길 기대한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com