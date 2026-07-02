[오늘날씨] 전국 흐리고 천둥·번개 동반 소나기...한낮 32도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 2일 수도권·강원 등 내륙에 소나기 예보했다
- 2일 예상강수량은 내륙 중심 5~40mm 수준이다
- 2일 전국 낮 최고기온 25~32도, 미세먼지는 대체로 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 2일은 수도권과 강원도는 구름이 많겠고 내륙 곳곳에 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리겠다. 낮 최고기온은 32도로 전망된다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 오후부터 밤 사이 도권과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북 동부, 경북 내륙에는 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남 동부·충북, 전북 동부, 경북 중·북부 내륙과 경북 남서 내륙에서 5~40mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 22도 ▲수원 22도 ▲춘천 19도 ▲강릉 18도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다.
최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲수원 31도 ▲춘천 28도 ▲강릉 25도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 30도 ▲부산 26도 ▲울산 27도 ▲제주 26도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'에서 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com