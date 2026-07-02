[오늘의 정치일정] 7월 2일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 14일 청와대서 수석보좌관회의를 주재했다
- 여야 각 당 대표와 원내지도부가 최고위원회·의총 등 당 회의를 열었다
- 여야가 선거관리·반부패·에너지안보 등 정책토론·국정조사·포럼을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
08:00 비상경제점검회의
09:30 한-UNDP 국제 반부패포럼
14:00 대미투자운영위원회
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
15:00 제19회 국방부 양성평등위원회
<국가보훈부>
-장관
14:00 월간정책점검회의 (정부세종청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 나경원・김태규・윤용근 의원 주최 <선거관리위원회 신뢰 회복을 위한 정책토론회> (국회 의원회관 제6간담회의실)
14:00 의원총회(국회 본관 246호)
16:40 KBS1TV <사사건건> 출연
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 의원총회(국회 본관 246호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 현장조사(올림픽공원 핸드볼경기장, 서울 송파구 올림픽로 424)
15:30 제5기 서울경제 정책리더스 아카데미 강연(여의도 켄싱턴호텔, 서울 영등포구 국회대로76길 16)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 2026년 클라이밋 토크 '다극화 시대의 에너지 안보: 한-독 전환 거버넌스 정책 대화'(여의도 콘래드 서울,서울 영등포구 국제금융로 10)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
09:30 최고위원회(본관 224호)
10:20 신용협동조합 개혁2법 발의 기자회견(국회 소통관)
11:00 당무위원회(본관 224호)
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
11:00 당무위원회(본관 224호)