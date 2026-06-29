오스템임플란트, 치과의사 신뢰도·사용률 1위

덴트포토 회원 2000명 대상

각각 44.5%·47.1% 응답

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오스템임플란트가 치과의사 대상 임플란트 브랜드 설문조사에서 신뢰도와 사용률 부문 모두 1위를 기록했다.

29일 오스템임플란트에 따르면 국내 치과의사 커뮤니티 덴트포토가 치과의사 회원 2000명을 대상으로 진행한 조사에서 오스템임플란트가 브랜드 신뢰도와 실제 임상 사용률 부문에서 가장 많은 응답을 받았다.

'국내 임플란트 제조사 중 신뢰도가 가장 높은 곳은 어디인가'라는 질문에는 전체 응답자의 44.5%인 889명이 오스템임플란트를 선택했다. 기타를 포함해 15개 브랜드가 조사 대상에 포함됐다. 2위 브랜드는 451명(22.6%)의 응답을 받았다. 오스템임플란트와 2위 브랜드의 지지율 격차는 21.9%포인트다.

지난 5월 29일부터 31일까지 서울 강남구 COEX 전시홀에서 열린 '2026 서울국제치과기자재 전시회' 현장. [사진=오스템임플란트]

사용률 조사에서도 오스템임플란트가 가장 높은 응답률을 기록했다. 임플란트 시술을 시행한다고 답한 1704명을 대상으로 '가장 많이 사용하는 임플란트는 어느 회사 제품인가'를 묻자 803명, 47.1%가 오스템임플란트를 선택했다. 2위 브랜드는 350명(20.5%)으로 집계됐다. 두 브랜드 간 격차는 26.6%포인트다.

'두 번째로 많이 사용하는 제품'을 묻는 질문에서도 오스템임플란트는 426명, 25.0%의 응답을 받았다. 주사용과 제2사용 응답 비율을 합산하면 70%를 넘는다고 회사 측은 설명했다.

덴트포토의 임플란트 브랜드 신뢰도 조사는 2013년부터 매년 실시되고 있다. 오스템임플란트는 2015년과 2016년 조사에서 1위를 기록했으며, 2018년부터 1위를 유지하고 있다. 회사 측은 2위 브랜드와의 격차도 확대되고 있다고 밝혔다.

오스템임플란트는 연구개발과 생산 인프라 투자를 이어왔다. 회사는 매년 매출액의 11%를 연구개발(R&D)에 투자하고 있으며, 치과 의료 전 분야에 걸쳐 20개 연구소를 운영하고 있다. 이를 통해 치과 진료에 필요한 기술과 제품 개발을 진행하고 있다.

생산 인프라는 한국과 미국, 중국, 브라질 등에서 운영 중인 생산 공장을 중심으로 구축돼 있다. 회사는 생산 공장의 자동화와 품질 검수 체계, 사후 서비스 체계를 운영하고 있다고 설명했다.

지난 5월 29~31일 서울 강남구 코엑스 전시홀에서 열린 '2026 서울국제치과기자재 전시회'에서는 치과의사 참관객들이 오스템임플란트 부스를 방문해 임플란트 신제품 'New KS 3'를 체험했다.

올해 덴트포토 설문에는 치과 개원의 1613명, 비개원의 387명이 참여했다. 비중은 각각 80.7%, 19.4%다. 비개원의에는 봉직의와 공중보건의 등이 포함됐다.

지역별로는 인천·경기 지역 치과의사 비중이 33.0%로 가장 높았다. 서울은 26.3%, 울산·부산·경상남도는 12.9%, 대전·충청남도는 7.1%였다. 성별로는 남성이 74.6%를 차지했다. 연령별로는 41~50세 응답자가 50.2%로 가장 많았다.

오스템임플란트 관계자는 "신뢰도와 사용률 모두 1위를 기록한 것은 치과의사 고객들로부터 제품을 인정받았다는 의미"라며 "제품 경쟁력과 브랜드 신뢰가 사용으로 이어지는 구조를 강화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com