오스템임플란트, 전자차트에 AI 기능 확대

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충치 진단 보조 AI 도입…원클릭 기능 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오스템임플란트가 인공지능(AI) 기술을 적용한 전자차트 기능을 확대하며 디지털 덴티스트리 고도화에 나선다.

12일 오스템임플란트는 자사가 개발·운영하는 전자차트 '원클릭(OneClick)'에 AI 기반 기능을 대폭 강화한다고 밝혔다. 치과 의료진과 스태프의 업무 효율성을 높이고 진료 정확도를 개선하기 위한 조치다.

전자차트는 환자의 진료 정보와 병력, 영상자료, 문진 내용 등을 디지털 방식으로 관리하는 시스템이다. 종이 차트 사용 과정에서 발생할 수 있는 정보 누락이나 관리상의 불편을 줄이고 진료 환경의 디지털 전환을 지원한다. 오스템임플란트는 2020년 원클릭 베타 버전 출시 이후 지속적인 기능 고도화를 진행해왔다.

오스템임플란트가 지난달 열린 SIDEX 2026에서 AI 기능을 확대한 원클릭을 선보였다. [사진=오스템임플란트]

회사는 올해 원클릭에 파노라마 AI 진단 기능을 비롯해 음성을 문자로 변환하는 STT(Speech to Text), 모션 감지 기능 등을 새롭게 적용할 예정이다.

특히 하반기에는 치과 영상 데이터를 불러오면 AI가 충치 발생 가능성을 분석해 의료진에게 제공하는 기능을 선보일 계획이다. 오스템임플란트가 축적한 임상 빅데이터를 기반으로 충치 의심 부위를 분석해 진단을 보조하고 환자 상담 과정에서도 보다 직관적인 설명이 가능하도록 지원한다.

회사는 이번 AI 기능 확대를 통해 진료 정확성과 업무 효율성을 동시에 높이는 한편, 디지털 덴티스트리 대중화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

nylee54@newspim.com