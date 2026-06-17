오스템임플란트, 유럽 9개국 치과의사 초청 세미나 성료

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유럽 9개국 치과의사 70여명 방한 참여

부산 생산공장 방문해 품질관리 시스템 확인

연간 2000만 세트 생산 글로벌 제조 경쟁력 소개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오스템임플란트가 유럽 주요 국가 치과의사들을 초청해 자사의 생산 역량과 디지털 덴티스트리 기술력을 소개하며 유럽 시장 공략에 나섰다.

17일 오스템임플란트는 지난 7일부터 13일까지 '오스템 유럽 투어 세미나 2026(Osstem Europe Tour Seminar 2026)'를 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이번 행사에는 체코법인 주도로 리투아니아, 폴란드, 노르웨이, 크로아티아, 불가리아 등 유럽 9개국 치과의사와 고객 70여명이 참가했다.

회사에 따르면 참가자들은 6박 7일 동안 오스템임플란트의 생산시설과 연구개발 역량, 디지털 치과 솔루션을 직접 체험했다. 특히 임플란트 생산부터 품질관리, 임상 교육까지 전 과정을 확인하며 한국 임플란트 산업의 경쟁력을 경험했다.

행사는 오스템임플란트의 글로벌 생산 거점인 부산에서 시작됐다. 부산 K1·K2 공장은 연간 2000만 세트 규모의 임플란트를 생산해 전 세계에 공급하고 있으며, 생산 제품은 모두 유럽연합(EU) 의료기기 규정(CE MDR) 인증을 획득했다.

'오스템 유럽 투어 세미나 2026(Osstem Europe Tour Seminar 2026)'에 참가한 유럽 9개국 치과의사들이 지난 10일 서울 강서구 오스템임플란트 트윈타워에서 진행된 세미나 후 수료증을 받고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=오스템임플란트]

참가자들은 생산 공정과 품질관리 시스템을 둘러보며 제품 신뢰성과 제조 역량을 확인했다. 리투아니아의 유스티나스 플레투크스 원장은 "평소 사용하는 오스템 제품이 어떤 과정을 거쳐 생산되는지 직접 확인할 수 있었다"며 "브랜드에 대한 신뢰가 더욱 높아졌다"고 말했다.

서울 강서구 오스템임플란트 본사 트윈타워에서는 디지털 덴티스트리 솔루션 체험이 진행됐다. 참가자들은 구강스캐너, 3D 프린터, 밀링머신 등 주요 장비를 직접 사용해보고, 모델치과를 통해 치과 인테리어와 장비, 교육, 사후관리 서비스를 아우르는 토털 솔루션도 살펴봤다.

폴란드의 실비아 지우라 원장은 "유럽 치과의사들은 제품 선택 기준이 매우 까다롭다"며 "오스템임플란트의 연구개발 역량과 디지털 솔루션은 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖췄다고 느꼈다"고 평가했다.

학술 프로그램도 함께 진행됐다. 크로아티아 자그레브 치과대학의 다르코 보지치 교수와 한양대학교 치과대학 박창주 교수가 연자로 나서 최신 임상 사례와 치료 노하우를 공유했으며, 참가자들은 강연 후 활발한 질의응답과 토론을 이어갔다.

오스템임플란트는 이번 세미나를 계기로 유럽 지역 학술·교육 활동과 현지 맞춤형 마케팅을 확대해 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.

조민기 체코법인장은 "유럽 의료진들이 오스템임플란트의 기술력과 연구개발 역량을 직접 확인하고 임상적 가치를 공유한 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 다양한 학술·임상 활동을 통해 유럽 시장에서 K-임플란트의 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com