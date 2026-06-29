바이오 분야 직무 체험...학교 밖 청소년 진로 탐색 지원

AI 핵심 요약beta
- 국립청소년바이오생명센터는 26일 전북 학교 밖 청소년 박람회에서 바이오 진로체험 프로그램을 운영했다
- 이번 박람회에는 학교 밖 청소년과 보호자 등 150여명이 참석해 진로 탐색과 진학·취업 역량 강화를 도모했다
- 센터는 생명과학·농생명 직업 정보를 제공하고 체험 프로그램을 통해 청소년들의 적성과 관심 분야 탐색을 지원했다
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청소년 150여 명 참여, 진로 탐색 기회 확대
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립청소년바이오생명센터는 지난 26일 '2026 전북 학교 밖 청소년 진로·진학 박람회'에 참여해 바이오 분야 진로체험 프로그램을 운영했다고 29일 밝혔다.
이번 박람회는 전북특별자치도 내 학교 밖 청소년들의 진로 탐색과 진학·취업 역량 강화를 위해 마련된 행사로 학교 밖 청소년과 보호자, 관련 실무자 등 약 150명이 참석했다.
국립청소년바이오생명센터는 행사에서 생명과학 및 농생명 분야의 다양한 직업 정보를 제공하고 체험형 프로그램을 운영했다.
참가 청소년들은 바이오 분야의 직무를 직접 체험하며 관련 직업군에 대한 이해를 높이고 자신의 적성과 관심 분야를 탐색하는 시간을 가졌다.
김성학 국립청소년바이오생명센터 원장은 "학교 밖 청소년들이 다양한 진로를 탐색하고 자신의 적성과 관심 분야를 확인하는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 바이오·농생명 분야를 비롯한 다양한 진로체험 프로그램을 운영해 청소년들의 진로 설계를 지원해 나가겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com