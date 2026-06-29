김혜준, 최애 차우민 보려 취업까지…'최애의 사원' 성덕 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜준이 최애 아이돌 차우민을 만나기 위해 '취켓팅(취업+티켓팅)'에 나선다.

오는 8월 3일 저녁 8시 50분에 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서 성덕 티저 영상으로 최애 아이돌을 보기 위해 취직까지 해버린 덕후 남다름(김혜준)의 남다른 보법을 예고하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애의 사원 티저. [사진=tvN] 2026.06.29 moonddo00@newspim.com

'최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스 드라마다. 극 중 아이돌 그룹 D.N.X의 열혈 팬인 남다름은 최애 멤버 이찬(차우민)을 만나고 싶다는 일념으로 이찬이 만든 패션 플랫폼 아펠로에 입사하게 된다.

공개된 성덕 티저는 최애의 사원이 되기 위한 남다름의 당찬 포부가 담겨 있다. 먼저 조명이 반짝이는 콘서트장 관객석에 선 남다름은 이찬이 등장하자마자 "사랑해요, D.N.X"를 목청껏 부르짖으며 지극한 팬심을 드러내고 있다.

이찬의 파워풀한 무대에 남다름의 팬심이 솟구치던 바로 그 순간, "최애 보러 콘서트 가? 난 최애 보러 출근한다"라는 내레이션과 함께 장소가 급변해 눈길을 끈다. 남다름이 응원봉을 든 D.N.X의 팬들이 아닌 사원증을 목에 건 직장인들 사이에 서 있는 것.

사원증을 응원봉처럼 번쩍 치켜든 남다름은 "오늘부터 최애의 사원이 된 남다름입니다"라며 힘차게 자신을 소개하고 있다. 헤드폰 너머로 들려오는 D.N.X의 노래와 벽에 붙은 이찬의 포스터가 마치 회사가 아닌 콘서트에 온 것 같은 착각을 불러일으키는 가운데 이곳에서 최애를 만나고 싶다는 남다름의 꿈이 이뤄질 수 있을지 궁금해진다.

이렇듯 '최애의 사원'은 최애와 직장 동료가 된 남다름의 행복한 미소를 담은 티저 영상을 통해 덕업일치(덕질과 직업이 일치하는 상태) 오피스 라이프를 기대케 하고 있다. '덕질이 밥 먹여주냐'는 세간의 편견을 깨고 덕업일치 로망을 이루기 위해 취직까지 성공한 남다름이 과연 성덕의 전설이 될 수 있을지 관심이 집중된다.

댓림픽(댓글+올림픽), 폼림픽(폼+올림픽)을 능가하는 이림픽(이력서 올림픽)을 통과한 성덕 김혜준의 좌충우돌 직장 생활이 펼쳐질 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 8월 3일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

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