시흥시, 농업인 온열질환 예방·안전한 농작업 환경 조성 강화

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"농업인은 폭염에 가장 많이 노출되는 직군 중 하나인 만큼 사전 예방이 중요"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 폭염에 대비해 농업인의 온열질환 예방과 안전한 농작업 환경 조성을 위한 대응 활동을 강화하겠다고 28일 밝혔다.

온열질환 예방 가이드 홍보물. [사진=시흥시]

시에 따르면 기후변화로 인해 폭염 일수가 증가하면서 온열질환의 발생 위험도 커지고 있다. 질병관리청이 5월 발표한 자료에 따르면 2025년까지 전국의 온열질환자는 4460명으로 예상되며 올해는 감시체계가 발효된 2011년 이후 가장 빠른 시기에 5월 중순에 첫 사망자가 보고됐다.

최근 10년 동안(2016~2025년) 온열질환자의 45.4%가 실외 작업장과 농작업 현장에서 발생한 것으로 나타났다. 이로 인해 야외 작업자는 각별한 주의를 기울여야 한다.

특히 농업인은 직사광선 아래에서 장시간 작업을 하는 경우가 많아 탈진 및 열사병 등 중증 온열질환에 쉽게 노출될 수 있다. 따라서 폭염 시 안전수칙을 반드시 지켜야 한다.

시는 농업인을 대상으로 폭염 대응 행동수칙을 집중 홍보하고 있으며 무더위 시간대에는 농작업 자제를 권장하고 충분한 휴식을 취할 것을 안내하고 있다.

주요 예방수칙으로는 ▲낮 12시부터 오후 3시까지 야외 작업 자제 ▲충분한 수분 섭취 ▲통풍이 잘 되는 작업복과 모자 착용 ▲1시간 작업 후 10~15분 이상 휴식 ▲어지럼증이나 두통 등 이상 증상이 있을 경우 즉시 작업 중단 후 휴식 등이 있다.

아울러 시는 현수막, 문자메시지 발송, 전단 배부 등을 통해 폭염 대응 요령을 지속적으로 알리고 농업인의 안전 의식을 높이고 있다. 농업인 교육 및 현장지도 과정에서도 폭염 예방물품을 활용한 온열질환 예방수칙 안내를 계속해서 시행하고 있다.

김익겸 시흥시농업기술센터 소장은 "농업인은 폭염에 가장 많이 노출되는 직군 중 하나인 만큼 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 농업인의 안전을 최우선으로 현장 중심의 예방 활동과 홍보를 지속적으로 추진하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com