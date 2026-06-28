세븐일레븐, 부산 사직야구장서 '매치데이'…"경영주·임직원 화합"

부산·경남 지역 경영주·임직원 100명 초청

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 코리아세븐이 운영하는 편의점 세븐일레븐은 부산 사직야구장에서 경영주와 임직원이 함께하는 '2026 세븐일레븐 매치데이'를 개최하며 가맹점과의 상생과 화합을 다졌다고 28일 밝혔다.

세븐일레븐은 지난 27일 부산 사직야구장에서 열린 롯데자이언츠와 LG트윈스 경기에 맞춰 '2026 세븐일레븐 매치데이' 행사를 진행했다.

세븐일레븐은 지난 27일 부산 사직야구장에서 경영주와 임직원이 함께하는 '2026 세븐일레븐 매치데이'를 개최하며 가맹점과의 상생과 화합을 다졌다. [사진=세븐일레븐]

세븐일레븐 매치데이는 매년 경영주와 임직원, 고객이 함께 스포츠를 즐기며 소통하는 대표 상생 프로그램이다. 올해 행사에는 부산·경남 지역 경영주와 임직원 100명이 초청됐으며, 참석자들에게는 경기 관람 티켓과 간식 키트가 제공됐다. 참가자들은 기념 촬영을 하며 행사의 의미를 더했다.

경기장 안팎에서는 세븐일레븐과 롯데자이언츠 협업 상품을 활용한 다양한 고객 참여 프로그램도 운영됐다. 사직야구장 광장에 마련된 이벤트 부스에서는 자이언츠 협업 상품 포토월 인증샷 촬영과 룰렛 게임, 애플리케이션(APP) 참여 이벤트 등이 진행됐다.

애플리케이션 이벤트존에서는 QR코드를 활용해 앱에 가입한 고객에게 자이언츠 협업 '야구장 세트'와 모바일 할인 쿠폰을 제공했다. 게임존에서는 룰렛 게임을 통해 KBO 미키마우스 인형과 아크릴 키링 등 다양한 경품을 증정했다.

행사에 초청된 경영주와 임직원들은 함께 경기를 관람하며 응원하는 시간을 가졌다. 시구는 자이언츠 협업 상품 최다 구매 고객이 맡았고, 시타는 세븐일레븐과 함께한 롯데자이언츠 응원 사연 이벤트 당첨자가 진행했다.

세븐일레븐은 매치데이를 비롯해 스포츠를 활용한 고객 접점 확대에도 나서고 있다. 지난해 롯데자이언츠 협업 상품 누적 판매량 400만개를 기록한 데 이어 올해는 'Go! Giants' 프로젝트를 통해 총 15종의 협업 상품을 선보이고 있다. 이와 함께 팬덤 문화와 고객 참여를 결합한 체험형 콘텐츠를 확대하며 차별화된 고객 경험을 제공한다는 계획이다.

장종봉 세븐일레븐 운영5부문장은 "매치데이는 세븐일레븐의 성장과 함께해 온 경영주와 임직원, 고객이 하나 되어 즐기는 축제의 장"이라며 "앞으로도 현장에서 함께 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 통해 파트너십을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com