李대통령 "납북자 문제, 대화와 협력으로 실질적 해결 위해 노력"

"같은 비극 반복되지 않도록 다짐·행동할 때 평화의 길 열릴 것"

"소통·연대 통해 사회가 풀 과제로 인식할 수 있도록 만들 것"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 28일 "대화와 협력을 통해 납북자 문제의 실질적 해결을 위한 노력을 기울이겠다"고 말했다.

이 대통령은 28일 제2회 6·25 전쟁 납북자 기억의 날 서면 기념사를 통해 "상처를 직시하고, 고통받는 이들을 기억하며, 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 다짐하고 행동할 때 비로소 완전한 평화의 길이 열릴 것이라고 믿는다"며 이같이 밝혔다.

김남중 통일부 차관이 28일 제2회 6·25 전쟁 납북자 기억의 날에서 이재명 대통령의 서면 기념사를 대독하고 있다. [사진=통일부]

이 대통령은 "전쟁으로 인한 아픔은 이들 가족만의 것이 아니라 이 땅에 사는 모두의 아픔"이라며 "총성은 멈췄어도 한반도는 아직 전쟁을 완전히 끝내지 못했다. 폐허를 딛고 이뤄낸 눈부신 번영과 발전에도 군사적 긴장은 여전하며, 남북 간 불신과 대립의 벽 또한 크고 높다"고 말했다.

이어 "불완전한 평화, 그로 인한 유·무형의 피해는 모두의 삶에 깊게 배어있다"며 "그렇기에 오늘은 전쟁의 참상을 되새기는 '기억의 날'이자, 완전한 평화를 반드시 만들어 내겠다고 다짐하는 '다짐의 날'이다"고 했다.

그러면서 "나아가 오늘은 전쟁과 분쟁으로 고통받는 전 세계 모든 이들과 연대하는 '연대의 날'이기도 하다"며 "지금 이 순간에도 세계 곳곳에서는 전쟁과 분쟁으로 가족을 잃고, 사랑하는 이의 생사도 알지 못한 채 한없이 기다리는 사람들이 많다"고 부연했다.

이 대통령은 "국적과 피부색, 종교와 언어를 떠나 같은 인간으로서 그들의 고통과 우리의 아픔은 다르지 않다"며 "다시는 어느 누구도 전쟁으로 가족과 이별하지 않는 세상, 한반도와 전 세계에 평화의 물결이 퍼져가는 미래를 함께 만들어갈 것을 이 '기억의 날'에 소망하고 다짐한다"고 강조했다.

또 이 대통령은 "정부는 납북자 문제를 역사 속에 묻어 두지 않겠다. 기억하고 기록하고, 교육하고 연구하며 소통과 연대를 통해 우리 사회가 반드시 풀어내야 하는 과제로 인식할 수 있도록 만들어 내겠다"고 말했다.

이 대통령은 "'기억의 날'이 진정한 '평화의 날'이 되는 그날까지 결코 포기하지 않겠다"며 "남북 간 적대와 대결을 평화적 공존으로 바꾸어 내기 위해 우리가 할 수 있는 것을 찾아 묵묵히 실행해 나가겠다"고 했다.

hyun9@newspim.com