[핌in인천] 한화 김경문 감독 "1번 타자 여전한 과제, 오재원 자리는 점차 만들 것"

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[인천=뉴스핌] 유다연 기자=한화가 1번 타자를 애타게 찾는 중이다. 1번타자는 해묵은 과제다. 이날 1번타자는 1군에 콜업된 최인호로 채웠다.

한화 김경문 감독이 27일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG와 경기 전 1번 타자에 대한 고민을 털어놨다. 한화는 이날 최인호(좌익수)-페라자(우익수)-문현빈(중견수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-이도운(2루수)-김태연(1루수)-심우준(유격수)의 라인업을 꾸렸다.

[서울=뉴스핌] 한화 최인호. [사진=한화 이글스] 2026.06.27 willowdy@newspim.com

전날(26일) 1번 타순에 들어갔던 이진영이 이날 말소되고, 최인호가 등록되자마자 그 자리를 채웠다. 김 감독은 "최인호가 퓨처스(2군)에서 나쁘지 않다고 해서 코치진과 얘기해서 바꿨다"고 밝혔다.

한화는 올 시즌 역시 주전 1번타자를 찾지 못하고 있다. 시즌 초반 오재원으로 시작했지만, 변화가 불가피했다. 이원석, 김태연, 이도윤, 이진영 등으로 그 자리를 채웠지만, 김 감독의 마음에 차지 않는다.

김 감독은 "전반기도 끝나가는데 1번 타자는 숙제로 남기려고 한다. 1번 타순은 많이 나가고 빠르면 좋다. 잘 치는 것보다 주자로 나갔을 때 뛰지 않아도 상대 배터리들이 도루를 고민하면 볼 배합이 달라진다"고 밝혔다.

신인 오재원이 첫 해부터 1번 타자로 고군분투했지만, 체력 문제가 걸림돌이다. 김 감독은 "오재원은 열심히 하고 있다. 올해 자리가 잡히면 좋다. 아쉽지만, 점차 자리를 만들어 나가야 한다"고 말했다.

1번타자를 찾고 있는 한화의 고민은 여전히 해소되지 않고 있다. 이날 나서는 최인호가 1번타자 다운 모습을 보여줄지 관심을 모으고 있다.

willowdy@newspim.com