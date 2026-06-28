서울시, 장애인·비장애인 이용 가능한 '유니버설디자인 택시' 시범운영

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 '유니버설디자인(UD) 택시'를 전국 최초로 운영한다고 28일 밝혔다. UD 택시는 오는 7월 1일 시범운영한다.

시범운영 차량은 국내 최초 휠체어 탑승형 모빌리티(PBV)인 기아의 'PV5 WAV' 모델이다.

UD택시 [사진=서울시]

폭 740mm 2단 접이식 슬로프가 적용돼 수동·전동 휠체어 이용자가 차량 옆문으로 승하차할 수 있도록 설계됐다. 또 휠체어 고정장치와 넓은 실내 공간을 확보해 휠체어 이용자와 보호자 동일 공간 탑승 가능하며, 비장애인 승객도 편하게 탈 수 있다.

시범사업은 2026년 7월부터 12월까지 12대 규모로 운영되며, 운영은 2단계 방식이다.

1단계에서는 중증보행장애인(장애인콜택시 회원)을 대상으로 차량당 월 100건까지 우선 배차 서비스를 제공한다. 서울시설공단 이동지원센터를 통해 신청할 수 있다. 2단계에서는 월 100건 운행을 마친 차량이 일반 택시로 전환돼, 비장애인 시민도 앱 호출이나 배회 영업 방식으로 이용할 수 있다. 이 경우 요금은 중형택시 요금이 적용된다.

이번 시범사업은 민간 법인택시 회사가 차량을 구매·운행하고, 서울시가 장애인 탑승에 대한 보조금을 지급하는 민·관 협력형 교통서비스 모델로 추진된다.

여장권 서울시 교통실장은 "UD택시는 장애인과 비장애인이 구분 없이 누구나 함께 이용하는 새로운 교통모델"이라며 "시범운영 결과를 바탕으로 이용자 의견과 운영 성과를 면밀히 분석하여 누구나 편리하게 이동할 수 있는 서울형 표준 택시 모델로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com