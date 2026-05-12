서울시, 장애인 평생교육 강사 양성 연수 참여자 모집

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이론-기획-시연·실습 36시간 단계별 현장 역량 강화 과정

문화예술·인문교양·디지털 분야 35명 선발…교육기관 파견 연계

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시평생교육진흥원은 '2026년 장애인 평생교육 전문 강사 양성 연수' 참여자를 오는 17일까지 모집한다고 12일 밝혔다.

올해 연수는 장애 유형별 학습자 이해와 교육 프로그램 설계, 운영 능력을 배양하기 위한 '현장형 전문 강사' 양성을 목표로 하고 있다.

이번 연수는 6월 8일부터 19일까지 서울시민대학 다시가는 캠퍼스에서 진행되며, 총 36시간의 과정으로 이론, 기획, 시연·실습으로 구성된다. 특히 디지털 및 AI 교육과정을 새롭게 포함하여 변화하는 교육 현장의 수요에 맞추었다.

지난해 장애인 평생교육 전문 강사 양성 연수과정에서 연수생들이 강의를 듣고 있다. [서울시 제공]

서울시평생교육진흥원은 현재까지 연수를 통해 85명의 전문 강사를 양성했으며, 다양한 기관과 협력하여 장애인 평생교육 프로그램 운영을 지원하고 있다.

수료자는 서울시 장애인 평생교육 전문 강사 인력풀에 등록되며, 장애인 평생교육 기관으로 파견될 예정이다. 수료 기준은 전문교육 70% 이상(21시간) 이수 및 시연·실습 전 과정 참여로, 기준을 충족할 경우 수료증이 발급된다.

이번 연수에 지원할 수 있는 강사는 문화예술, 인문교양, 디지털 분야에서 장애인 교육 활동을 희망하는 누구나 가능하다. 접수는 이메일과 서울특별시평생교육진흥원 누리집을 통해 진행되며, 외부 전문가의 평가를 통해 최종 35명이 선발된다.

한용진 원장은 "장애인 평생교육 현장에서 교육을 설계하고 운영하는 전문 강사에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며, "앞으로도 디지털·AI 시대의 변화에 맞춰 강사 양성 과정을 지속적으로 개선하고 장애인 평생교육의 질을 향상시키겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com