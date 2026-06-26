한국 다이빙 간판 우하람, 국립스포츠박물관 '스포츠 스타 기증 릴레이' 동참

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국 다이빙 간판 우하람이 국립스포츠박물관 '스포츠 스타 기증 릴레이'에 동참했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)에서 추진 중인 국립스포츠박물관 '스포츠 스타 기증 릴레이'에 전 다이빙 국가대표이자 체육공단 소속으로 오랜 기간 함께 해온 우하람이 나섰다.

우하람은 지난 2014 인천 아시안게임과 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 각각 4개의 메달을 따내며 대한민국 다이빙의 간판으로 자리매김했다. 이후, 2020 도쿄 올림픽에서는 남자 3m 스프링보드에서 4위에 오르며 대한민국 다이빙 역사상 올림픽 최고 성적을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=] 국민체육진흥공단_국립스포츠박물관_스포츠 스타 기증 릴레이에 참여한 우하람 [사진=KSPO] 2026.06.26 iaspire@newspim.com

우하람은 이번 '스포츠 스타 기증 릴레이'를 통해 2020 도쿄 올림픽 남자 3m 스프링보드 4위 상장과 남자 싱크로 10m 플랫폼 7위 상장을 비롯해 도쿄올림픽대회 당시 직접 착용했던 수영복, 대한민국 국가대표팀 단복 등 총 7점을 기증했다. 대한민국 다이빙의 새 역사를 쓴 상징적인 자료로 평가되는 이번 기증품은 국립스포츠박물관에서 체계적인 보존·관리를 거쳐 국민에게 공개될 예정이다.

우하람은 도쿄 올림픽을 회상하며 "이번에 기증한 소장품들은 최종 결과물이 아닌, 더 높은 곳을 향해 나아가는 과정의 일부"라며, "메달이라는 궁극적인 결과에만 집착하기보다는, 목표를 향해 나아가는 과정 자체에 집중하는 스포츠 가치를 전하는 계기가 되길 바란다."라고 소감을 전했다.

한편 대한민국 스포츠 역사를 빛낸 스타들이 참여 중인 '스포츠 스타 기증 릴레이'는 국립스포츠박물관 개관 전 국민의 관심을 높이기 위해 진행되고 있으며, 자세한 내용은 국립스포츠박물관 공식 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

iaspire@newspim.com