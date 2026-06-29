서영학 여수시장 당선인, 행정·환경 현안 시민사회와 점검

AI 핵심 요약beta
- 서영학 여수시장 당선인은 26일 시민단체와 간담회를 열었다.
- 시민사회는 공약이행 점검체계와 시민참여 확대를 제안했다.
- 서 당선인은 의견을 검토해 피드백 행정을 구축하겠다고 했다.
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 서영학 전남 여수시장 당선인이 시민사회단체와 간담회를 갖고 정책 제안을 청취하며 민선9기 시정 반영 방안을 논의했다.
여수시장직 인수위원회는 26일 서영학 여수시장 당선인과 안기완 위원장, 김대희 부위원장, 여수시민단체연대회의 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 간담회를 열어 주요 정책 제안과 지역 현안에 대한 의견을 청취했다고 밝혔다.
여수시민단체연대회의는 지역 시민단체들이 참여하는 연대체로 시정 감시와 정책 제안 활동을 이어오고 있다. 이들은 후보 시절 제시한 정책질의와 제안이 시정에 반영될 수 있도록 적극 검토를 요청했다.
이날 간담회에서는 행정혁신 분야를 중심으로 ▲간부회의 공개▲공약이행 점검체계 구축▲인사청탁 차단▲시민참여 확대 등이 제시됐다.
환경·생활 분야에서는 2026여수세계섬박람회 안전관리, 수산물 안전 강화, 산업단지 LNG 발전시설 공론화 등도 논의됐다.
서 당선인은 "시민사회 의견을 면밀히 검토해 정책과 행정에 반영하겠다"며 "제안부터 처리까지 시민이 확인할 수 있는 피드백 행정을 구축하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com