在南山尽享韩国庭园之雅趣 "韩国森林庭园"27日正式开放

纽斯频通讯社首尔6月26日电 "韩国森林庭园"依托南山的自然环境与景观特色，以现代视角展现了韩国传统庭园的情感底蕴与美学价值。通过进一步丰富原有户外植物园的植被景观，并以全国各地的传统森林为灵感打造各式家庭园，使森林与庭园浑然一体，让游客能够亲身体验自然交融的和谐之美。

【图片=首尔市提供】

"传统与文化森林庭园"由三座庭园组成。这里完美呈现了将过去文人墨客尽享风雅的"传统亭台"进行现代视角重新诠释的景观空间，游客可在林间赤足小径上踱步，细细品味传统庭园的古朴意境。

"自然与生态森林庭园"由5座庭园组成。这里让市民即便身处繁华都市，亦能与大自然亲密交融，是一处尽情享受放松身心与疗愈时光的绝佳空间。

"疗愈与休憩森林庭园"由3处空间打造而成。整体设计旨在让游客身处大自然中尽情放松、远眺美景并享受惬意时光，其中最大的亮点便是"南山露台"，在此可将首尔市中心繁华街景尽收眼底。

此外，在27日开放当日下午1时至6时，作为"南山仲夏节（Namsan Summer Festival）"的一环，"韩国森林庭园"内将同步开展"高端导览"及"传统折扇与纹身贴体验"等丰富多彩的活动。届时，专业森林讲解员将用通俗易懂的语言，为游客悉心讲述南山的坊间故事以及"韩国森林庭园"背后的深远意蕴。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社