'강동구 교제 여성 살인' 20대 남성 구속기소…이별 통보에 계획 범죄 정황

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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 강동구에서 교제중인 여성을 흉기로 살해한 20대 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

26일 법조계에 따르면 서울동부지검은 이날 살인 혐의를 받는 20대 남성 A씨를 구속기소했다.

서울동부지검. [사진=뉴스핌 DB]

A씨는 지난 1일 이별을 통보한 피해자와 말다툼을 하다가 흉기로 피해자를 수 차례 공격해 살해한 혐의를 받는다.

지난 9일 구속 송치 이후 검찰은 피고인과 피해자의 휴대전화 등을 추가로 확보하고 모바일 포렌식, 통합심리분석 등 보완수사를 실시했다.

보완수사 결과, A씨가 범행 전 휴대전화로 인터넷 포털사이트에서 '뇌 위치' 등을 검색한 사실이 드러났다. 또 A씨가 피해자로부터 이별 통보를 받았음에도 피해자의 의사에 반해 피해자의 주거지에 머무르고 있었다는 것이 확인됐다.

검찰은 A씨가 피해자와 말다툼하던 중 우발적으로 살인을 저지른 것이 아니라 이별을 통보한 피해자를 계획적으로 살해했다고 판단했다.

통합심리분석 결과 A씨의 폭력범죄 재범위험성이 높다는 점을 확인해 전자장치부착명령도 청구했다.

검찰은 "앞으로도 충실한 보완수사 및 경찰과 긴밀한 협력을 통해 국민의 생명에 위협을 가하는 강력범죄 대응에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

gdy10@newspim.com