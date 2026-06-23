'검찰권 남용 의혹' 진상조사단 24일 출범…단장에 김수홍 검찰과장

AI 핵심 요약beta
- 법무부가 23일 검찰 권한 남용 진상조사단장에 김수홍 검찰과장을 임명했다
- 진상조사단은 서울동부지검에 사무실을 꾸리고 24일부터 본격 조사에 착수한다
- 미래위는 쌍방울 대북송금 등 7건을 1차 조사 대상으로 선정하고 7월 4일까지 국민제안을 받는다
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 법무부 검찰인권존중미래위원회(미래위)가 선정한 검찰의 권한 남용 사건을 조사할 진상조사단 단장으로 김수홍(사법연수원 35기) 법무부 검찰과장이 임명됐다.
23일 법조계에 따르면 법무부는 이날 김 과장을 미래위 진상조사단장으로 전보하는 인사를 냈다. 부임 일자는 오는 24일이다.
서울대 법학과를 졸업한 김 과장은 대검찰청 정책기획과장과 서울남부지검 금융조사1부장, 법무부 검찰과장 등 요직을 역임했다.
후임 검찰과장은 나하나(36기) 대검찰청 정책기획과장이 맡는다. 이건표(38기) 대검 범죄정보2담당관이 정책기획과장을 이어받는다.
진상조사단은 서울동부지검에 사무실을 마련하고 이르면 24일부터 업무에 착수할 예정이다.
지난 10일 출범한 미래위는 ▲쌍방울 대북송금 사건 ▲대장동 사건 ▲김용 전 민주연구원 부원장 불법 정치자금 수수 사건 ▲위례신도시 사건 ▲서해 공무원 피격 사건 ▲문재인 정부 통계조작 사건 ▲'윤석열 명예훼손' 허위보도 의혹 사건 등 7건을 1차 조사 대상으로 선정했다.
미래위는 오는 7월 4일까지 법무부 홈페이지와 이메일 등을 통해 국민제안으로 조사 대상 사건을 접수받는다.
hong90@newspim.com