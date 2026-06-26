증평군 첫 무형유산 전수관 문 열어…필장 유필무 '붓의 맥' 잇는다

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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 지역 전통문화 계승의 거점이 될 무형유산 전수교육관을 군 개청 이후 처음으로 개관했다.

증평군은 26일 도안면 화성리에서 '증평군 무형유산 전수교육관' 개관식을 했다고 밝혔다.

증평 무형유산 전수교육관 개관식 .[사진=증평군] 2026.06.26 baek3413@newspim.com

행사에는 이재영 군수와 지역 주민, 충북도 내 국가·도 지정 무형유산 기능보유자 등 100여 명이 참석해 전통문화 전승의 출발을 함께했다.

이번 교육관은 군 개청 이후 처음 조성된 무형유산 전수시설이다.

특히 지역 유일의 충북도 무형유산 기능보유자인 필장(筆匠) 유필무 선생의 전통 붓 제작기술을 체계적으로 보존·계승하기 위해 마련됐다.

총사업비 6억4000만 원이 투입된 교육관은 연면적 120.07㎡ 규모로 건립됐다.

내부에는 전시실과 체험실, 작업공간이 들어서 전수교육은 물론 연구·조사, 전시, 체험 프로그램 운영까지 가능한 복합 문화공간으로 활용될 예정이다.

교육관은 단순 전시를 넘어 전통 붓 제작기술을 직접 배우고 체험하는 '살아있는 전승 현장'으로 기능할 전망이다.

유필무 선생은 "오랜 시간 전통 붓 제작기술을 이어오며 많은 관심과 지원을 받아왔는데 전수교육관까지 마련돼 감회가 새롭다"며 "군민들이 전통문화를 가까이에서 접하고 배울 수 있도록 교육과 전승 활동에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

이재영 군수는 "전통 붓 제작기술은 우리 문화의 맥을 잇는 소중한 자산"이라며 "전수교육관이 무형유산 보존과 전승의 중심 공간으로 자리 잡도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

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