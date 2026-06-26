"리밸런싱 결실?" 시총 3위 SK스퀘어, 하이닉스 의존도는 99%

원스토어·11번가·SK쉴더스 등 비핵심 자산 정리…현금 8000억원 확보

SK하이닉스 EBITDA·영업현금흐름 기여도 99% 넘어…수익구조 쏠림 심화

최재원 체제 AI·반도체 투자 확대 본격화…'투자 풀사이클' 성과 시험대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK스퀘어가 3년간 이어온 대규모 포트폴리오 재편 작업의 결실을 거두며 코스피 시가총액 3위 기업으로 올라섰다. 비핵심 자산 매각과 주주환원 확대, SK하이닉스의 폭발적인 성장에 힘입어 재무구조와 기업가치가 크게 개선됐지만 수익 기반 대부분을 SK하이닉스에 의존하는 모습이다.

SK스퀘어 본사 전경 [사진=SK스퀘어]

◆11번가·원스토어 매각…비핵심 자산 털어냈다

26일 관련 업계에 따르면 SK스퀘어는 최근 3년간 비핵심 자산 매각에 속도를 냈다. 지난 2023년 SK쉴더스 지분 28.8%를 글로벌 사모펀드 EQT에 8646억원에 매각했고, 지난해에는 크래프톤 지분 2.2%를 2625억원에 처분했다.

이어 11번가 지분 80.3%를 재무적투자자(FI) 컨소시엄이 설립한 나일홀딩스와 함께 SK플래닛에 4673억원 규모로 넘겼다. 인크로스 지분은 392억원에 SK네트웍스로, 드림어스컴퍼니 지분은 약 3000억원에 비마이프렌즈에 각각 매각하며 비핵심 사업 정리도 병행했다.

최근 원스토어 매각까지 마무리하며 포트폴리오 재편에 사실상 마침표를 찍는 모습이다. SK스퀘어는 지난 18일 원스토어 보유 지분 45.8%를 넥써쓰에 매각하기로 결정했다. 매각 대금은 약 322억원 규모다. 이 가운데 278억원은 넥써쓰 유상증자에 재투자해 실제 현금 유입 규모는 크지 않다. 다만 원스토어 연결 자회사 지위를 정리해 적자 부담을 덜고, 인공지능(AI)·반도체 중심 투자회사로의 체질 전환에 속도를 내고 있다는 평가가 나온다.

◆현금 쌓고 주주환원 확대…'하이닉스 효과'까지

이 같은 자산 매각 효과는 SK스퀘어의 재무 체력 강화로 이어졌다. 한국기업평가에 따르면 SK스퀘어의 별도 기준 현금 및 현금성자산은 지난 2022년 말 1880억원에서 올해 3월 말 7937억원으로 4배 이상 늘었다. 같은 기간 총차입금은 사실상 '0' 수준을 유지했고, 순현금 규모는 7937억원까지 확대됐다. 부채비율도 2024년 말 9.4%에서 올해 3월 말 4.9%로 낮아지며 재무 안정성이 한층 강화됐다.

탄탄해진 재무구조는 적극적인 주주환원 정책으로도 이어졌다. SK스퀘어는 2023~2025년 약 6100억원 규모의 자사주를 매입했고, 올해도 3100억원 규모의 주주환원을 예고했다. 투자회사로서 현금창출력과 주주가치 제고를 동시에 추구하겠다는 전략이다.

여기에 핵심 자회사인 SK하이닉스의 가파른 성장세까지 더해지면서 SK스퀘어의 기업가치는 한층 높아졌다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 반도체 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 주도하며 사상 최대 실적을 이어가고 있다. 지난해 매출 97조원, 영업이익 47조원을 기록한 데 이어 올해 1분기에만 영업이익 37조6000억원을 거뒀다. AI 투자 확대에 따른 수혜가 집중되면서 기업가치도 급등했다.

◆하이닉스에 좌우되는 SK스퀘어

SK하이닉스 가치 상승은 곧 SK스퀘어 재평가로 이어졌다. 한때 시가총액 10조원대에 머물렀던 SK스퀘어 시가총액은 26일 기준 225조원까지 불어 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 3위에 이름을 올리고 있다.

역설적으로 리밸런싱이 성공할수록 SK하이닉스 의존도는 더욱 높아지고 있다. 한기평에 따르면 지난해 기준 SK하이닉스는 SK스퀘어 주요 자회사 합산 상각전영업이익(EBITDA)의 99.1%, 영업현금흐름의 99.2%를 차지했다. 자산 비중 역시 95.3%에 달한다. 사실상 SK스퀘어의 수익성과 현금창출력 대부분이 SK하이닉스에 의해 좌우되는 구조다.

실제 배당 수익도 대부분 SK하이닉스에서 나오고 있다. SK스퀘어의 배당금 수익은 2024년 1778억원에서 지난해 3585억원으로 두 배 이상 증가했는데, SK하이닉스 배당금이 각각 1753억원과 3549억원으로 사실상 대부분을 차지한다.

최재원 SK스퀘어 수석부회장 [사진 = 뉴스핌DB]

SK스퀘어가 향후 기업가치를 한 단계 더 끌어올리기 위해서는 SK하이닉스 외 새로운 성장축을 확보해야 하는 과제를 안고 있다. 시장의 관심은 올해 초 SK스퀘어 수석부회장으로 자리를 옮긴 최재원 수석부회장에게 집중되고 있다. 그룹 내 대표적인 투자 전문가로 평가받는 최 수석부회장은 AI·반도체 분야를 중심으로 신규 투자와 포트폴리오 가치 제고를 이끌며 새로운 성장 스토리를 만들어야 하는 역할을 맡고 있다. 글로벌 네트워크를 활용한 투자 유치와 대형 M&A, 파이낸싱 역량이 그의 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

재계 관계자는 "SK스퀘어는 자산 매각과 SK하이닉스 성장에 힘입어 재무 안정성과 기업가치를 모두 끌어올렸다"며 "이제는 최재원 수석부회장을 중심으로 AI·반도체와 정보통신기술(ICT) 분야에서 새로운 투자 성공 사례를 만들어내야 할 시점"이라고 말했다. 이어 "투자·기업가치 제고·수익 실현으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 수 있다면 투자회사로서의 독자적인 가치도 한층 높아질 것"이라고 덧붙였다.

syu@newspim.com