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"리밸런싱 결실?" 시총 3위 SK스퀘어, 하이닉스 의존도는 99%

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  • SK스퀘어가 26일 비핵심 자산 정리와 하이닉스 성장에 힘입어 코스피 시총 3위에 올랐다
  • 자산 매각으로 현금과 재무안정성이 크게 개선되고 자사주 매입 등 주주환원을 확대했다
  • 다만 수익과 배당 대부분이 SK하이닉스에 의존해 AI·반도체 신규 투자로 성장축 다변화가 과제로 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원스토어·11번가·SK쉴더스 등 비핵심 자산 정리…현금 8000억원 확보
SK하이닉스 EBITDA·영업현금흐름 기여도 99% 넘어…수익구조 쏠림 심화
최재원 체제 AI·반도체 투자 확대 본격화…'투자 풀사이클' 성과 시험대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK스퀘어가 3년간 이어온 대규모 포트폴리오 재편 작업의 결실을 거두며 코스피 시가총액 3위 기업으로 올라섰다. 비핵심 자산 매각과 주주환원 확대, SK하이닉스의 폭발적인 성장에 힘입어 재무구조와 기업가치가 크게 개선됐지만 수익 기반 대부분을 SK하이닉스에 의존하는 모습이다.

SK스퀘어 본사 전경 [사진=SK스퀘어]

◆11번가·원스토어 매각…비핵심 자산 털어냈다
26일 관련 업계에 따르면 SK스퀘어는 최근 3년간 비핵심 자산 매각에 속도를 냈다. 지난 2023년 SK쉴더스 지분 28.8%를 글로벌 사모펀드 EQT에 8646억원에 매각했고, 지난해에는 크래프톤 지분 2.2%를 2625억원에 처분했다.

이어 11번가 지분 80.3%를 재무적투자자(FI) 컨소시엄이 설립한 나일홀딩스와 함께 SK플래닛에 4673억원 규모로 넘겼다. 인크로스 지분은 392억원에 SK네트웍스로, 드림어스컴퍼니 지분은 약 3000억원에 비마이프렌즈에 각각 매각하며 비핵심 사업 정리도 병행했다.

최근 원스토어 매각까지 마무리하며 포트폴리오 재편에 사실상 마침표를 찍는 모습이다. SK스퀘어는 지난 18일 원스토어 보유 지분 45.8%를 넥써쓰에 매각하기로 결정했다. 매각 대금은 약 322억원 규모다. 이 가운데 278억원은 넥써쓰 유상증자에 재투자해 실제 현금 유입 규모는 크지 않다. 다만 원스토어 연결 자회사 지위를 정리해 적자 부담을 덜고, 인공지능(AI)·반도체 중심 투자회사로의 체질 전환에 속도를 내고 있다는 평가가 나온다.

◆현금 쌓고 주주환원 확대…'하이닉스 효과'까지
이 같은 자산 매각 효과는 SK스퀘어의 재무 체력 강화로 이어졌다. 한국기업평가에 따르면 SK스퀘어의 별도 기준 현금 및 현금성자산은 지난 2022년 말 1880억원에서 올해 3월 말 7937억원으로 4배 이상 늘었다. 같은 기간 총차입금은 사실상 '0' 수준을 유지했고, 순현금 규모는 7937억원까지 확대됐다. 부채비율도 2024년 말 9.4%에서 올해 3월 말 4.9%로 낮아지며 재무 안정성이 한층 강화됐다.

탄탄해진 재무구조는 적극적인 주주환원 정책으로도 이어졌다. SK스퀘어는 2023~2025년 약 6100억원 규모의 자사주를 매입했고, 올해도 3100억원 규모의 주주환원을 예고했다. 투자회사로서 현금창출력과 주주가치 제고를 동시에 추구하겠다는 전략이다.

여기에 핵심 자회사인 SK하이닉스의 가파른 성장세까지 더해지면서 SK스퀘어의 기업가치는 한층 높아졌다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 반도체 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 주도하며 사상 최대 실적을 이어가고 있다. 지난해 매출 97조원, 영업이익 47조원을 기록한 데 이어 올해 1분기에만 영업이익 37조6000억원을 거뒀다. AI 투자 확대에 따른 수혜가 집중되면서 기업가치도 급등했다.

◆하이닉스에 좌우되는 SK스퀘어
SK하이닉스 가치 상승은 곧 SK스퀘어 재평가로 이어졌다. 한때 시가총액 10조원대에 머물렀던 SK스퀘어 시가총액은 26일 기준 225조원까지 불어 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 3위에 이름을 올리고 있다.

역설적으로 리밸런싱이 성공할수록 SK하이닉스 의존도는 더욱 높아지고 있다. 한기평에 따르면 지난해 기준 SK하이닉스는 SK스퀘어 주요 자회사 합산 상각전영업이익(EBITDA)의 99.1%, 영업현금흐름의 99.2%를 차지했다. 자산 비중 역시 95.3%에 달한다. 사실상 SK스퀘어의 수익성과 현금창출력 대부분이 SK하이닉스에 의해 좌우되는 구조다.

실제 배당 수익도 대부분 SK하이닉스에서 나오고 있다. SK스퀘어의 배당금 수익은 2024년 1778억원에서 지난해 3585억원으로 두 배 이상 증가했는데, SK하이닉스 배당금이 각각 1753억원과 3549억원으로 사실상 대부분을 차지한다.

최재원 SK스퀘어 수석부회장 [사진 = 뉴스핌DB]

SK스퀘어가 향후 기업가치를 한 단계 더 끌어올리기 위해서는 SK하이닉스 외 새로운 성장축을 확보해야 하는 과제를 안고 있다. 시장의 관심은 올해 초 SK스퀘어 수석부회장으로 자리를 옮긴 최재원 수석부회장에게 집중되고 있다. 그룹 내 대표적인 투자 전문가로 평가받는 최 수석부회장은 AI·반도체 분야를 중심으로 신규 투자와 포트폴리오 가치 제고를 이끌며 새로운 성장 스토리를 만들어야 하는 역할을 맡고 있다. 글로벌 네트워크를 활용한 투자 유치와 대형 M&A, 파이낸싱 역량이 그의 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

재계 관계자는 "SK스퀘어는 자산 매각과 SK하이닉스 성장에 힘입어 재무 안정성과 기업가치를 모두 끌어올렸다"며 "이제는 최재원 수석부회장을 중심으로 AI·반도체와 정보통신기술(ICT) 분야에서 새로운 투자 성공 사례를 만들어내야 할 시점"이라고 말했다. 이어 "투자·기업가치 제고·수익 실현으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 수 있다면 투자회사로서의 독자적인 가치도 한층 높아질 것"이라고 덧붙였다.

syu@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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