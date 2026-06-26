李대통령, '빛의 위원회' 위원장에 박미경 광주환경연합 이사장 지명

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12·3 비상계엄 대응 국민 정신 기리는 대통령 직속 위원회

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 26일 '빛의 위원회' 위원장으로 박미경(63) 광주환경운동연합 이사장 겸 공동의장을 지명했다.

빛의 위원회는 12·3 비상계엄 당시 무장한 군인에 맞서 빛의 혁명으로 대한민국 헌법과 민주주의를 수호한 국민들의 헌신과 숭고한 정신을 기리고자 설치한 대통령 직속 위원회다.

박미경 빛의 위원회 위원장 [사진=청와대]

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 "박미경 위원장은 시민사회단체연대회의 공동대표와 환경운동연합 전국공동대표를 역임하는 등 지난 30년간 시민사회와 민주주의 발전에 헌신해 온 시민운동가"라며 "내란에 맞선 빛의 혁명으로 헌법과 민주주의를 수호한 국민을 기리고, K-민주주의의 위상을 국내외로 확산시킬 적임자로 판단했다"고 인선 이유를 설명했다.

이어 "박 위원장이 시민민주주의에 대한 깊은 이해와 소통 능력을 바탕으로 국민이 지켜낸 K-민주주의의 완성도를 더욱 높여 국민주권정부를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

박 위원장은 1963년 광주 출생으로, 조선대 국어국문학과를 졸업한 뒤 조선대 환경학 석사학위를 취득하고, 공공행정학 박사과정을 수료했다.

사단법인 푸른길 이사, 국무총리 직속 시민사회위원회 위원, 시민사회단체연대회의 공동대표를 역임했다.

the13ook@newspim.com