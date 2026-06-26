李대통령, '빛의 위원회' 위원장에 박미경 광주환경연합 이사장 지명

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 26일 박미경을 빛의 위원회 위원장으로 지명했다
- 정부는 박 위원장이 시민운동가로서 민주주의와 K-민주주의 확산에 적임자라고 밝혔다
- 광주 출신인 박 위원장은 환경·시민사회 단체에서 30년간 활동해온 경력을 지녔다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 26일 '빛의 위원회' 위원장으로 박미경(63) 광주환경운동연합 이사장 겸 공동의장을 지명했다.
빛의 위원회는 12·3 비상계엄 당시 무장한 군인에 맞서 빛의 혁명으로 대한민국 헌법과 민주주의를 수호한 국민들의 헌신과 숭고한 정신을 기리고자 설치한 대통령 직속 위원회다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 "박미경 위원장은 시민사회단체연대회의 공동대표와 환경운동연합 전국공동대표를 역임하는 등 지난 30년간 시민사회와 민주주의 발전에 헌신해 온 시민운동가"라며 "내란에 맞선 빛의 혁명으로 헌법과 민주주의를 수호한 국민을 기리고, K-민주주의의 위상을 국내외로 확산시킬 적임자로 판단했다"고 인선 이유를 설명했다.
이어 "박 위원장이 시민민주주의에 대한 깊은 이해와 소통 능력을 바탕으로 국민이 지켜낸 K-민주주의의 완성도를 더욱 높여 국민주권정부를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
박 위원장은 1963년 광주 출생으로, 조선대 국어국문학과를 졸업한 뒤 조선대 환경학 석사학위를 취득하고, 공공행정학 박사과정을 수료했다.
사단법인 푸른길 이사, 국무총리 직속 시민사회위원회 위원, 시민사회단체연대회의 공동대표를 역임했다.
the13ook@newspim.com