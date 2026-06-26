찬물에도 바로 녹는다…이디야커피, 여름용 커피믹스 출시

AI 핵심 요약beta
- 이디야커피는 26일 아이스 오리지널 커피믹스를 출시했다.
- 찬물에도 잘 녹는 아이스 전용 크리머를 사용해 물과 얼음만으로 간편하게 즐길 수 있게 했다.
- 얼음을 넣어도 진한 풍미가 유지되도록 맛의 농도를 강화했으며 온라인몰과 할인점, 마트에서 판매한다.
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물·얼음만 있으면 완성…온라인몰·마트 등 판매 채널 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이디야커피가 여름철 아이스 커피 수요를 겨냥한 커피믹스 신제품을 내놨다. 뜨거운 물 없이 찬물과 얼음만으로 간편하게 즐길 수 있도록 편의성을 높인 것이 특징이다.
이디야커피는 26일 신제품 '아이스 오리지널 커피믹스'를 출시했다고 밝혔다. 이번 제품은 이디야커피가 처음 선보이는 아이스 콘셉트의 오리지널 커피믹스로, 더운 계절에도 시원한 커피믹스를 간편하게 즐기려는 소비자 수요를 겨냥했다.
'아이스 오리지널 커피믹스'는 찬물에 잘 녹는 아이스 전용 크리머를 사용했다. 별도로 뜨거운 물을 준비하지 않아도 물과 얼음만 있으면 아이스 커피믹스를 만들 수 있어 사무실, 가정, 야외 등 다양한 장소에서 활용하기 쉽다.
맛의 농도도 강화했다. 얼음을 넣어 마셔도 커피 본연의 진한 풍미가 쉽게 흐려지지 않도록 설계해 마지막 한 모금까지 진한 맛을 즐길 수 있도록 했다.
신제품은 이디야커피 본사 직영 온라인몰과 주요 할인점, 마트 등에서 구매할 수 있다. 이디야커피 관계자는 "찬물에 잘 녹는 편의성과 얼음을 넣어도 진하게 즐길 수 있는 맛을 모두 고려한 제품"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com