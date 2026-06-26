안형준 처장 "전통시장 목소리 통계에 담아야"...경제총조사 참여 당부

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전북 전주 남부시장 방문 및 조사 설명

상인 애로사항 청취 및 조사 참여 독려

정확한 통계 수집 통한 지원 및 활성화

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 안형준 국가데이터처장이 '2025년 기준 경제총조사'의 성공적인 수행을 위해 전통시장을 찾아 현장 소통에 나섰다.

26일 국가데이터처에 따르면 이날 안형준 처장은 경제총조사 홍보모델인 박선영 아나운서와 함께 전북 전주시 소재 남부시장을 방문해 상인들에게 2025년 기준 경제총조사의 취지를 설명하고 조사 참여를 당부했다.

안형준 국가데이터처장이 26일 전주 남부시장을 찾아 조사 대상 사업체 면접조사를 진행하고 있다 [사진=국가데이터처] 2026.06.26 jongwon3454@newspim.com

5년마다 실시되는 경제총조사는 우리나라 산업 전반의 고용·생산·경영 실태를 종합적으로 파악하는 국가 기본통계다. 조사 결과는 정부의 경제정책 수립과 지역 산업 육성, 소상공인 지원, 미래산업 전략 마련 등을 위한 기초 자료로 활용된다.

이들은 남부시장 상인들을 직접 만나 경제총조사 참여 안내문을 전달하고 최근 전통시장 현황 및 애로사항을 파악했다.

또 이번 현장조사 대상 사업체를 직접 방문해 면접조사를 실시하고 조사 과정에서 응답자들의 궁금증과 어려움을 청취하기도 했다.

데이터처에 따르면 올해 조사는 지난 1일부터 사업체의 자발적인 온라인 조사로 시작됐다. 또 다음달 22일까지 1만2000여명의 조사요원이 사업체를 직접 방문해 면접조사를 실시한다.

안 처장은 "전통시장은 우리 경제의 활력을 보여주는 현장인 만큼 현장의 목소리를 통계에 담는 일이 무엇보다 중요하다"며 "사업체 한 곳 한 곳의 응답은 소상공인 지원과 지역경제 활성화 미래 산업정책 수립의 기초가 되므로 정확한 경제통계 작성을 위해 국민들의 적극적인 경제총조사 참여를 부탁드린다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com