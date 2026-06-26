'고독과 자유 향한 갈망'…'엘리자벳', 새 시즌 미학 담은 트레일러 공개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 뮤지컬 '엘리자벳'이 엘리자벳의 고독과 자유를 향한 갈망, 그리고 인물들을 둘러싼 운명적 관계를 담은 트레일러 영상을 공개하며 새 시즌에 기대감을 높였다.

26일 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니는 오는 8월 16일 서울 블루스퀘어 우리은행홀에서 개막하는 뮤지컬 '엘리자벳'의 트레일러 영상을 공개했다. 앞서 전체 캐스팅 라인업 발표로 화제를 모은 가운데, 이번 트레일러 영상은 엘리자벳, 토드(죽음), 루케니, 프란츠 요제프 네 중심인물의 감정과 관계를 감각적인 영상미로 담아냈다.

트레일러 영상은 극의 도입부를 연상시키는 동아줄 이미지로 시작된다. 이어 엘리자벳, 토드, 루케니, 프란츠 요제프의 모습이 교차되며, 각 인물이 지닌 욕망과 갈등, 엘리자벳을 중심으로 얽혀드는 관계가 선명하게 펼쳐진다. 특히 교차 편집과 대조적인 화면 구성은 황실의 화려함 이면에 감춰진 엘리자벳의 고독, 자유를 향한 갈망, 그리고 그녀 곁을 맴도는 죽음의 존재감을 극적으로 드러낸다.

[사진=EMK뮤지컬컴퍼니]

오스트리아 역사상 가장 아름다운 황후로 기억되는 인물이자 자유를 갈망하는 '엘리자벳' 역의 린아, 이지혜, 이지수는 황실의 화려함 속에 갇힌 인물의 내면을 섬세한 표정과 시선으로 표현했다. 린아는 황후의 우아함 이면에 자리한 깊은 외로움을 담아냈으며, 이지혜는 황금빛 창살 안에서 정면을 응시하며 자유를 향한 단호한 의지를 드러냈다. 이지수는 우수에 찬 눈빛으로 엘리자벳의 불안과 갈망을 섬세하게 그려냈다.

엘리자벳의 곁을 운명처럼 맴돌며 그녀의 자유를 향한 갈망을 자극하는 '토드(죽음)' 역의 카이, 서경수, 고은성은 각기 다른 매력으로 긴장감을 형성했다. 카이는 날카로운 눈빛과 묵직한 분위기로 초월적 존재의 매혹을 표현했고, 서경수는 강렬한 표정과 카리스마로 화면을 장악했다. 고은성은 짙은 음영의 조명 아래에서 죽음이라는 인물이 지닌 신비롭고 위태로운 분위기를 감각적으로 드러냈다.

엘리자벳을 암살한 인물이자 극의 서사를 냉소적으로 이끌어가는 안내자 '루케니' 역의 박은태, 강홍석, 노윤은 캐릭터 특유의 날카로운 시선과 서늘한 분위기로 존재감을 발산했다. 박은태는 의미심장한 미소로 긴장감 넘치는 서사를 예고했고, 강홍석은 어둠 속에서 번뜩이는 눈빛으로 강렬한 에너지를 드러냈다. 노윤은 예리하고 냉소적인 표정으로 새로운 루케니에 대한 기대감을 높였다.

엘리자벳에 대한 깊은 사랑을 지녔으나 황실의 의무를 우선시할 수밖에 없었던 오스트리아의 황제 '프란츠 요제프' 역의 민영기와 박민성은 사랑과 의무 사이에서 흔들리는 인물의 내면을 무게감 있게 그렸다. 민영기는 고뇌에 찬 표정으로 군주로서의 냉철함과 인간적인 외로움을 오가며 표현했고, 박민성은 절제된 눈빛과 표정으로 의무와 사랑 사이에서 갈등하는 프란츠 요제프의 서사를 담아냈다.

영상 후반부에는 '죽음마저 사랑에 빠지게 한 아름다운 황후', '스테디셀러 뮤지컬의 귀환, 새로워진 엘리자벳!'이라는 문구와 함께 흑백의 대비, 상징적인 오브제, 인물 간의 긴장감이 어우러지며 새 시즌의 강렬한 분위기를 예고했다.

뮤지컬 '엘리자벳'은 오스트리아 황후 엘리자벳의 삶을 그려낸 작품이다. 황실의 화려한 외면 뒤에 감춰진 고독과 자유를 향한 갈망, 그리고 엘리자벳과 초월적 존재 '죽음(Der Tod)'의 관계를 중심으로 한 드라마틱한 서사가 특징이다. 1992년 오스트리아 비엔나 초연 이후 전 세계 누적 관객 수 1,250만 명 이상을 기록한 흥행작으로, 국내에서도 다섯 차례의 시즌을 거치며 작품성과 흥행성을 입증했다. 여섯 번째 시즌으로 돌아오는 이번 공연은 기존 무대 연출을 바탕으로 한층 정교해진 무대 미학을 더해, 엘리자벳의 삶과 인물들의 관계를 더욱 선명하게 전할 예정이다.

극작 미하엘 쿤체와 작곡 및 오케스트레이션 실베스터 르베이의 손에서 탄생한 뮤지컬 '엘리자벳'은 서사와 음악의 탁월한 결합이 돋보이는 작품이다. 극 중 '나는 나만의 것', '마지막 춤', '밀크', '키치', '그림자는 길어지고' 등 강렬한 록 사운드와 서정적인 선율의 넘버들은 인물의 심리와 서사를 촘촘하게 뒷받침하며 작품의 예술적 완성도를 높인다.

여섯 번째 시즌을 맞는 뮤지컬 '엘리자벳'은 오는 8월 16일부터 11월 15일까지 서울 블루스퀘어 우리은행홀에서 공연되며, 오는 30일 오전 11시 멜론티켓, 놀(NOL)티켓에서 1차 티켓 오픈을 진행한다.

jyyang@newspim.com