아이비, 뮤지컬 '시카고' 본고장 브로드웨이 무대 선다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 뮤지컬배우 아이비가 뮤지컬의 본고장 미국 브로드웨이, 뮤지컬 '시카고' 공연의 '록시 하트' 역으로 무대에 오른다.

뮤지컬 '시카고'는 브로드웨이 역사상 가장 오래 공연되고 있는 미국 뮤지컬로, 1997년 토니상 최우수 뮤지컬 리바이벌상을 포함해 6개 부문을 석권했으며 그래미상 최우수 뮤지컬 앨범상을 수상한, 브로드웨이 뮤지컬의 전설 같은 작품이다.

[사진=신시컴퍼니]

아이비는 뮤지컬 '시카고' 한국 프로덕션에 '록시 하트' 역으로 2012년 처음 무대에 오른 이후 2024년까지 6시즌, 600회 가까운 공연을 소화해 왔다. 꾸준한 노력과 자기 관리로 매 시즌 최고의 기량을 선보인 아이비는 지난해 브로드웨이 프로덕션으로부터 오디션 제안을 받았고, 혹독한준비 끝에 마침내 브로드웨이 무대에 오르게 됐다.

한국에서 활동하는 뮤지컬 배우가 브로드웨이 프로덕션의 주연으로 발탁되는 것은 극히 이례적인 일이다. 더욱이 '시카고'는 아이비를 뮤지컬 배우로 성장시킨 작품인 만큼, 12년에 걸친 한국 무대에서의 노력과 헌신이 작품의 본고장 브로드웨이에서 결실을 맺는다는 사실이 각별한 감동을 더한다.

아이비는 "첫 주연작이자 가장 사랑하는 캐릭터 '록시하트'로 브로드웨이 무대에 오르게 되어 영광스럽고 행복합니다. 1년 동안 3번의 영상 오디션과 기다림의 시간이 있었습니다. 그만큼 이 기회가 소중하고, 무거운 책임감도 느끼고 있습니다. 대한민국을 대표한다는 마음으로 잘 준비하겠습니다. 많은 응원과 관심 부탁드립니다." 며 벅찬 소감을 전했다.

뮤지컬 '시카고'는 노래와 안무 그리고 섬세한 감정 표현이 중요한 작품이다. 그만큼 아이비는 영어 대사와 발음을 중점적으로 강도높은 트레이닝을 이어가며 브로드웨이 무대를 준비하고 있다.

아이비가 선보이는 뮤지컬 '시카고' 브로드웨이 공연은 오는 8월 17일부터 9월 6일까지 뉴욕 앰버서더 극장(Ambassador Theatre)에서 만나볼 수 있다.

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