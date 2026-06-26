[2026WC] 튀르키예, 미국에 3-2...'유종의 1승' 거두고 집으로

아이한, 종료 직전 극장골...24년만에 오른 본선 무대서 값진 1승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이미 탈락이 확정된 튀르키예가 '공동 개최국' 미국을 잡고 '유종의 1승'을 거두고 다소 가벼운 발걸음으로 귀국길에 오르게 됐다. 경기 종료 직전 터진 극적인 결승골이 튀르키예에 이번 대회 첫 승리를 안겼다.

빈첸초 몬텔라 감독이 이끄는 튀르키예는 26일 오전(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 D조 최종 3차전에서 미국을 3-2로 꺾었다. 2002 한일 월드컵 이후 24년 만에 밟은 월드컵 무대에서 거둔 값진 1승이다. 반면 이미 2승으로 조 1위 32강 진출을 확정했던 미국은 로테이션을 가동했다가 조별리그 첫 패배의 쓴잔을 마셨다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=튀르키예 카안 아이(22번)한이 26일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 D조 미국전에서 종료 직전 팀의 세 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.26 psoq1337@newspim.com

앞서 호주와 파라과이에 연달아 패하며 일찌감치 32강 탈락이 확정됐던 튀르키예는 마지막 경기서 자존심을 살렸지만 1승 2패(승점 3) 최하위로 대회를 마감했다. 손흥민의 스승 마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 미국은 2승 1패(승점 6) 조 1위로 32강에 향했다.

미국은 경기 시작 불과 3분 만에 선제골을 뽑아냈다. 세바스찬 버홀터가 올린 코너킥을 오스턴 트러스티가 왼발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 튀르키예도 곧바로 반격에 나섰다. 전반 10분 바르시 알페르 일마즈의 패스를 받은 아르다 귈러가 침착한 왼발 슈팅으로 동점골을 터트렸다. 앞선 두 경기에서 62개의 슈팅을 때리고도 무득점에 그쳤던 튀르키예의 이번 대회 마수걸이 골이었다. 기세를 올린 튀르키예는 전반 33분 에렌 엘말리의 컷백을 오르쿤 쾨크취가 오른발로 마무리하며 2-1 역전에 성공했다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=마우리시오 포체티노 감독이 26일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 D조 튀르키예전에서 초조하게 경기를 지켜보고 있다. 2026.6.26 psoq1337@newspim.com

후반 들어 미국의 공세가 매서웠다. 미국은 후반 4분 문전 혼전 상황에서 흘러나온 공을 버홀터가 강력한 슈팅으로 연결해 다시 2-2 균형을 맞췄다. 포체티노 미국 감독은 후반 13분 부상에서 회복한 간판 공격수 크리스천 풀리식까지 교체 투입하며 역전을 노렸다. 하지만 승리는 경기 종료 직전 집중력을 발휘한 튀르키예의 차지였다. 후반 추가시간 8분이 흐른 후반 53분 카안 아이한이 극적인 극장골을 터트리며 승부에 마침표를 찍었다.

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