[2026WC] 호주-파라과이 0-0 비겨…한국, 조 3위 중 6위로 또 추락

D조 3위 파라과이, 승점 4로 한국 제쳐

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 호주와 파라과이마저 승부를 가리지 못하면서 홍명보호의 32강 진출에 먹구름이 드리워졌다. 호주와 파라과이는 26일(한국시간) 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 D조 최종 3차전에서 0-0으로 비겼다.

한국이 D조 3위보다 우위를 점하려면 호주가 승리하거나, 파라과이가 두 골 차 이상으로 호주를 꺾어야 했다. 하지만 무승부로 경기가 끝나면서 파라과이가 1승 1무 1패(승점 4)를 기록하며 한국보다 승점이 앞선 D조 3위를 차지했다. 따라서 1승 2패(승점 3)에 그친 한국은 조 3위 국가 중 순위가 6위까지 내려앉았다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스파라과이의 안드레스 쿠바스와 호주의 에이든 오닐이 26일(한국시간) 북중미 월드컵 D조 파라과이-호주전에서 볼을 다투고 있다. 2026.6.26 psoq1337@newspim.com

이번 대회는 각 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀만 32강에 턱걸이한다. 이미 B조 보스니아 헤르체고비나를 시작으로 E조 에콰도르, F조 스웨덴, D조 파라과이까지 총 4개 팀이 승점 4점을 확보해 한국을 앞질렀다. 여기에 아직 최종전을 치르지 않은 L조 3위 크로아티아마저 골득실에서 한국에 앞서 있는 상태다.

하루 전만 해도 94%에 육박했던 한국의 32강 진출 확률은 뚝뚝 떨어지고 있다. 자력 진출 길이 막힌 홍명보호는 이제 남은 6개 조의 최종전 결과에 운명을 맡겨야 한다. 남은 조에서 4개 팀 이상이 한국보다 좋은 성적을 거두면 대표팀은 곧바로 짐을 싸야 한다.

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