[2026WC] 'E조 3위' 에콰도르, 독일 잡았다...한국, 32강 후보서 5위로 밀려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호 32강 진출 전선에 안좋은 결과다. 조 1위로 32강행을 확정한 독일이 에콰도르에 덜미를 잡혔다. 독일은 26일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 열린 E조 조별리그 최종 3차전에서 에콰도르에 1-2로 역전패했다.

독일은 패배에도 2승 1패로 조 1위를 지켰지만 3위 에콰도르가 승점 3점을 챙기며 32강 진출 경쟁국 한국을 앞질렀다. 에콰도르는 1승 1무 1패(승점 4점, 골득실 0)가 되며 E조 3위로 32강행 와일드카드 중 1위다. 1승 2패(승점 3점, 골득실 -1)로 자력진출이 무산된 한국은 32강행 와일드카드 5위로 한 계단 밀려났다

[이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=에콰도르의 곤살로 플라타가 26일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 E조 에콰도르-독일전에서 팀의 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.26 psoq1337@newspim.com

4-2-3-1 포메이션을 가동한 독일이 카이 하베르츠을 앞세워 기선을 제압했다. 전반 2분 만에 비르츠의 패스를 받은 사네가 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 독일의 손쉬운 승리가 예상되던 흐름이었다. 그러나 벼랑 끝에 몰린 에콰도르의 반격은 매서웠다. 전반 9분 닐슨 앙굴로가 박스 앞에서 정교한 오른발 슈팅으로 동점골을 뽑아내며 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 경기는 공방전 양상으로 흐르며 전반을 1-1로 마쳤다.

[이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=에콰도르의 세바스티안 베카세세 감독이 26일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 E조 에콰도르-독일전에서 승리한 뒤 앙헬로 프레시아도와 기뻐하고 있다. 2026.6.26 psoq1337@newspim.com

후반 들어 에콰도르가 기적을 완성했다. 후반 31분 코너킥 상황에서 케빈 로드리게스의 크로스를 곤살로 플라타가 높은 타점의 헤더 슈팅으로 연결해 뒤집기에 성공했다. 독일은 데니스 운다브 등을 투입하며 만회를 노렸으나 이미 1위를 확정 지은 상황에서 무리하지 않았다. 결국 에콰도르가 남은 시간을 잘 버텨내며 2-1 승리를 확정했다.

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