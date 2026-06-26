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정부, 'K-팔란티어' 키운다…2030년까지 1조 '신안보' 기업 5곳 육성

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  • 정부가 26일 AI·드론·우주 기반 미래 신안보 혁신기업 육성 방향을 발표했다
  • 2030년까지 신안보 분야서 1조원 기업 5곳, 매출 1000억 혁신기업 50곳을 키우겠다고 밝혔다
  • 한국형 OTA·IQT·특별법·1조 펀드로 R&D·조달·투자·우주데이터 개방 등 전주기 지원체계를 구축하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·드론·우주 등 신안보 전략분야 지정
한국형 OTA·IQT 도입해 조달·투자 지원
매출 1000억 혁신기업 50곳 육성 목표

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 인공지능(AI)·드론·우주 등 첨단 기술을 기반으로 한 '미래 신안보' 산업 육성에 본격 착수한다. 미국의 데이터 분석 기업 팔란티어처럼 안보 분야에서 성장한 혁신기업을 한국에서도 키워내겠다는 구상이다.

중소벤처기업부와 국방부, 우주항공청은 26일 청와대 충무실에서 열린 '미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의'에서 이 같은 내용을 담은 '미래 신안보 혁신기업 육성 방향'을 발표했다.

정부는 오는 2030년까지 신안보 분야에서 기업가치 1조원 이상 기업 5개사와 매출 1000억원 이상 혁신기업 50개사를 육성한다는 목표를 제시했다. 기존 체계장비 중심의 K-방산 성과를 AI·소프트웨어(SW)·데이터 기반 신안보 산업으로 확장해 '테크 안보 강국'으로 도약하겠다는 전략이다.

미래 신안보 혁신기업 육성 방향 [자료=중소벤처기업부] 2026.06.26 rang@newspim.com

◆ 방산 4강 올랐지만…정부 "AI·데이터 신안보 혁신기업 필요"

이번 대책은 최근 전쟁 양상이 AI 주도의 유·무인 복합 전투체계로 바뀌고 있다는 판단에서 나왔다. 정부는 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등을 계기로 저비용·고효율의 지능형 무기와 데이터 기반 의사결정 체계의 중요성이 커졌다고 보고 있다.

정부는 K-방산이 자주포·전차·미사일 등 전통 무기체계 수출을 바탕으로 이미 세계 방산 4강에 진입했지만, 안보 산업의 중심이 하드웨어에서 AI·데이터·자율체계로 이동하는 흐름에 대응하려면 새로운 혁신기업군 육성이 필요하다고 판단했다. 반면 국내 방산은 여전히 대기업 체계기업 중심 구조가 강해, 안보 분야에 도전하는 스타트업과 혁신기업의 성장 생태계는 충분히 형성되지 못했다고 진단했다.

정부는 이를 위해 미래 신안보 전략분야를 지정하고, 유망 중소·중견기업을 단계적으로 선별해 육성하기로 했다. 전략분야는 ▲무인·자율 및 로보틱스 ▲초지능 및 AI 반도체 ▲차세대 국방 센서 및 미래소재 ▲우주·항공 및 유·무인 복합체계 ▲사이버 보안 및 양자암호 기술 등 5개다.

기업 선정 체계는 '우수기업 풀 등록→후보기업 지정→혁신기업 지정'의 3단계로 운영된다. 부처 추천 기업과 관련 인증·실적을 보유한 기업을 우수기업 풀에 등록한 뒤 기업가치 300억원 이상 등 요건을 갖춘 기업은 후보기업으로, 기업가치 1000억원 이상에 민·군 겸용 기술을 보유한 기업은 혁신기업으로 지정하는 방식이다. 정부는 관계부처와 민간 전문가가 참여하는 심의위원회를 통해 이들 기업을 평가·선정할 계획이다.

미래 신안보 혁신기업 육성 방향 [자료=중소벤처기업부] 2026.06.26 rang@newspim.com

◆ 韓 OTA·국방첨단전력사업법 도입…R&D 연 20억+실증 20억

조달 제도도 대폭 손질한다. 핵심은 미국의 OTA(Other Transaction Authority)를 벤치마킹한 '한국형 OTA' 도입이다. 기존 방산 조달은 군이 요구 성능을 사전에 정하고 장기간 검증을 거쳐 획득하는 구조였지만, AI와 드론 같은 첨단 기술은 기술 변화 속도가 빨라 기존 체계로는 적시에 도입하기 어렵다는 판단에서다.

정부는 신안보 관련 혁신기업의 기술·제품이 빠르게 계약·실증·구매로 이어질 수 있도록 국가계약법령 개정을 추진하고, 수의계약과 혁신 촉진형 계약 방식을 도입하기로 했다. 복수 업체와 협의를 거쳐 목표물을 정한 뒤 계약자를 선정하는 경쟁적 대화 방식, 중간 성과마다 대금을 지급하는 마일스톤 방식, 기업과 구매자에 대한 책임 면책, 지식재산권(IP) 보장, 예정가격 산정 유연화 등이 함께 추진된다.

국방 분야에서는 공모형·애자일 방식의 획득 체계로 전환한다. 군이 세부 제원을 일방적으로 제시하는 기존 방식에서 벗어나, 민간이 군사적·산업적 필요를 제안하고 군이 우선 사용하면서 성능을 단계적으로 고도화하는 구조다. 국방부와 방위사업청은 이를 뒷받침하기 위해 '국방첨단전력사업법' 제정을 추진한다. 혁신성이 인정된 제품은 소요 결정 이후 바로 구매하고, 최초 배치 후 운용 경험을 반영해 성능을 개선하는 방식이다. 후속 물량에 대해서는 계속계약이나 수의계약을 제한적으로 허용하는 방안도 검토한다.

이란 군이 공격 드론을 발사하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

드론 분야는 별도 계획을 통해 도입 확대에 속도를 낸다. 군은 현재 소형 정찰·공격드론 등 32종 4300여대를 운용 중이며, 34종 2800여대의 추가 도입을 추진하고 있다. 앞으로는 군집형·소부대·시가전 등 다양한 임무에 대응하기 위해 기능을 고도화한 소형드론을 확대하고, 소부대 타격 및 정찰 능력 보강을 위한 1만8000여대 규모의 드론 소요도 기획 중이다. 한국형 저가형 자폭드론인 K-LUCAS는 2027년부터 시제기 시범운영에 들어갈 예정이다.

국방부는 '50만 드론전사 양성'도 추진한다. 교육용 드론을 2026년 1만1000여대, 2027년부터는 매년 1만7000여대씩 도입해 군 교육훈련 수요를 만들고 이를 통해 국내 드론 산업의 마중물 역할을 하겠다는 구상이다. 드론공방전을 올해 처음 개최하고, 드론 전담부대와 실증 예산도 확대해 민간 제품의 군 실증 기회를 넓히기로 했다. 국토교통부의 '드론 5대 완성체 프로젝트' 결과물도 군 임무와 연계해 즉시 적용할 수 있도록 다부처 실증 협력을 강화할 계획이다.

연구개발(R&D) 지원도 대폭 확대한다. 정부는 연구개발부터 실증, 구매까지 연계하는 신안보 전용 OTA형 R&D를 도입해 대규모 지원에 나선다. 현재 구매연계 R&D가 2년간 6억원 수준이라면, 신안보 분야에서는 연간 R&D 20억원에 더해 고도화·실증 20억원을 추가 지원하는 구조로 바뀐다. 군 훈련과 작전에 기업이 직접 참여해 실데이터를 확보하고, 군산학 협력센터와 국방데이터 안심존 등을 통해 핵심 데이터를 활용할 수 있도록 지원하는 내용도 포함됐다. 혁신기업과 후보기업에는 석·박사급 연구인력 채용 지원도 현행 최대 5000만원에서 1억원으로 확대한다.

투자 측면에서는 미국 중앙정보국(CIA)의 벤처 투자조직 인큐텔(In-Q-Tel)을 본뜬 '한국형 IQT'를 신설한다. 정부가 혁신기업과 후보기업의 리스크를 직접 떠안고 초기 단계부터 투자하는 구조다. 한국벤처투자(KVIC) 자회사 형태로 설립하고, 국방부와 방위사업청 등 관계기관이 공동 출자한다. 재원은 2027년 중기부와 방사청이 각각 250억원씩 총 500억원을 우선 조성한 뒤, 이후 4년간 추가로 확보할 계획이다.

경기도 과천에 위치한 방위사업청 전경 [사진=방위사업청 제공]

◆ 지재권 보장·1조 펀드·특별법까지…우주데이터 개방도 추진

혁신기업이 개발한 기술의 사업화 길도 넓힌다. 정부와 기업이 개발 성과에 대한 지식재산권을 공동 보유하되, 기업이 이를 민간사업에 활용할 수 있도록 권한을 보장하기로 했다. 이를 통해 안보 기술이 민간시장으로 확장되는 '스핀오프'를 촉진하겠다는 구상이다.

사업화·상용화 지원도 별도 패키지로 추진된다. 혁신기업과 후보기업의 자체 스케일업 계획에 맞춰 전략 수립과 기술사업화 등을 지원하는 전용 프로그램을 신설하고, 기업당 최대 5년간 10억원까지 지원한다. 국방부는 AX 스프린트 사업 안에 신안보 혁신기업 전용 트랙을 만들어 군 적용과 상용화 참여를 보장할 계획이다.

대규모 성장자금도 공급한다. 정부는 모태펀드 출자 펀드와 방산 정책펀드 등을 통해 1조원 이상 규모의 펀드를 조성하기로 했다. 세부적으로는 ▲2027~2030년 5000억원 규모의 방산 스타트업 펀드 ▲2026~2027년 1600억원 규모의 K-방산수출펀드 ▲2026~2028년 3100억원 규모의 방산기술혁신펀드 등이 포함된다. 여기에 금융위원회가 추진하는 '한국 전략기술 파트너스' 설립을 통해 향후 5년간 최대 10조원을 미래원천기술과 주력산업 핵심기술, 관련 인수합병(M&A) 등에 투입하는 방안도 담겼다. 중진공·기술보증기금 등 정책금융기관을 통한 대출·보증 우대 지원도 병행한다.

수출 지원도 함께 이뤄진다. 정부는 혁신기업과 후보기업에 디자인 개발, 바이어 발굴, 인증 등을 묶은 수출바우처를 최대 1억원까지 지원하고, 국내 방산 대기업과 함께 해외 수요처를 발굴하는 방식으로 판로 개척을 돕기로 했다. 방산챌린지 등 협업 사업의 지원 규모도 기업당 3000만원에서 5000만원, 컨소시엄 참여 시 최대 1억원까지 확대한다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

우주항공청도 우주항공 신산업을 신안보 축으로 키우기 위한 별도 방안을 내놨다. 우주데이터센터를 구축하고 위성정보 공개 플랫폼을 조성해 위성 데이터 처리·저장 인프라를 국내 산업 중심으로 확보하겠다는 구상이다. 위성 영상과 관측 데이터를 민간에 개방해 위성정보 활용 스타트업의 성장 기반을 만들고, AI 무인기와 전기추진 수직이착륙 항공기 개발도 지원하기로 했다.

거버넌스 정비도 병행한다. 정부는 국무총리를 위원장으로 하고 중기부·국방부 장관을 부위원장으로 하는 '미래 신안보 혁신기업 육성 위원회'를 설치하고, 중기부 내 관계부처 합동 추진단을 두기로 했다. 위원회는 전략분야 지정과 혁신기업·후보기업 선정, 부처 간 지원 연계 등을 총괄하고, 추진단은 기업 발굴부터 투자·R&D·실증·조달·시장 진출까지 전주기 지원체계를 맡는다.

이 같은 거버넌스와 한국형 IQT 설치, 지원 특례 등을 담은 '미래 신안보 혁신기업 육성 특별법'도 올해 하반기 발의할 계획이다. 정부는 올해 하반기 중 특별법 제정과 위원회·추진단 설치, 혁신기업 지정제도 운영을 시작하고, 내년부터는 한국형 OTA 도입과 한국형 IQT 신설, 맞춤형 R&D와 펀드 조성 등 세부 대책을 본격 이행할 방침이다.

중기부는 "신안보 혁신기업이 대한민국 안보와 경제성장을 이끄는 새로운 주역으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "과감하게 도전하는 스타트업들이 안보 혁신의 핵심 주체로서 새로운 산업 생태계를 주도하기를 기대한다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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