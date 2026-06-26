시흥시 '원팀 정책키움 공모전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 26일 2026년 원팀 정책키움 공모전을 열었다.
- 시민 제안과 공무원 협업으로 정책 아이디어를 발전시킨다.
- 7월 17일까지 접수하며 우수 3건에 시상과 상금을 준다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시민의 정책 참여를 확대하고 창의적인 아이디어를 공공에 반영하기 위해 '2026년 시흥시 원팀(One-team) 정책키움 공모전'을 개최한다고 26일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모전은 '시흥시 발전과 시민 삶의 질 향상'을 목표로 하며 제안자와 공무원이 팀을 이뤄 정책 아이디어를 함께 발전시키는 방식으로 진행된다.
참여를 원하는 국민은 시흥시청 홈페이지에서 제안서를 내려받아 작성한 후 7월 17일까지 담당자 전자우편 또는 우편·방문을 통해 제출하면 된다.
공모전은 ▲(1단계) 정책 제안 접수 ▲(2단계) 서류 심사 ▲(3단계) 팀 구성 및 제안 보완과 구체화 ▲(4단계) 현장 발표 ▲(5단계) 최종 심사 및 시상으로 진행되며 우수 제안 3건에는 시장상이 수여되고 총 180만 원의 상금이 제공된다. 최종 결과는 10월 중 시흥시청 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.
시 관계자는 "이번 공모전은 제안자의 창의적 아이디어와 공직자의 행정 경험이 결합할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "모두가 행복한 시흥시를 만들기 위해 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com